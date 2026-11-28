Астана впервые принимает финал Гран-при по таеквондо
Турнир пройдет 28 и 29 ноября, а его участники поборются за рейтинговые очки для отбора на Олимпиаду-2028.
28 Ноября 2026, 03:45
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28 Ноября 2026, 03:4528 Ноября 2026, 03:45
118Фото: НОК РК
В Астане состоялась официальная церемония открытия финала серии Гран-при по таеквондо World Taekwondo Grand Prix Final. Казахстан впервые принимает соревнования такого уровня.
Турнир имеет категорию G10. Помимо медалей, спортсмены смогут заработать рейтинговые очки, которые учитываются при отборе на летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.
Сборную Казахстана на соревнованиях представят Тамирлан Тлеулес, Батырхан Толеугали, Рита Бакишева и Мария Севостьянова.
Поединки пройдут с 28 по 29 ноября во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.
Вход для зрителей свободный.
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