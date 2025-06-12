В Алматы завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города, организовавших незаконный игорный бизнес через социальную сеть TikTok, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу, подсудимые проводили регулярные прямые эфиры, в ходе которых устраивали азартные игры.

Участники "игр" переводили деньги организаторам через банковские приложения. Общая сумма полученного ими преступного дохода составила 10,5 млн тенге.

Суд признал обоих виновными. Один из осуждённых получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы, второму назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения свободы с пробационным контролем.

Особую тревогу вызывает тот факт, что основную аудиторию незаконных стримов составляла молодёжь. В АФМ подчёркивают, что подобные схемы представляют серьёзную социальную угрозу, так как вовлекают несовершеннолетних и молодых людей в азартные игры, что может привести к зависимости и финансовым проблемам.

Финразведка и прокуратура призывают казахстанцев сообщать о случаях нелегального игорного бизнеса и напоминают, что проведение азартных игр разрешено только в специально отведённых зонах и с соответствующей лицензией.