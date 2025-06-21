В Павлодарской области вновь заговорили о создании государственного природного резервата "Ертіс жайылмасы". Проект предполагает придание особого охраняемого статуса пойме реки Иртыш, созданию юридического лица и введению строгих природоохранных режимов. Однако, проект, о котором говорят больше 10 лет, все ещё сыроват. Корреспондент BAQ.KZ разбиралась, что думают о проекте учёные и общественники.

Придать пойме Иртыша особый статус хотели ещё 11 лет назад. Но ТЭО тогда не прошло экспертизу, потом его скорректировали. К вопросу вернулись в 2020 году. Ещё тогда, 5 лет назад, министр экологии сообщил павлодарцам: идёт доработка ранее незавершённого ТЭО по приданию статуса резервата пойме реки Иртыш.

В 2025 году - статуса резервата у поймы так и нет. Экологов, представителей управления недропользования, бассейновой инспекции собрали, чтобы обсудить проект. Казалось, вопрос решён, новый статус пойма получит в ближайшие пару лет. Последние корректировки внесут в июле.

Почему пойма горит и страдает от вырубки

Государственный заказник "Пойма реки Иртыш" существует с 2001 года. Он охватывает огромную территорию - более 377 тысяч гектаров. Но есть нюанс: заказник создан без образования юридического лица и без изъятия земли у владельцев. То есть формально это охраняемая территория, но фактически здесь ведётся обычная хозяйственная деятельность, и строго контролировать её крайне сложно.

На 2024–2025 годы управлением земельных отношений в пойме зарегистрировано почти 2750 землепользователей . И лишь 13% всей территории заказника - это земли государственного лесного фонда.

Многие экологи и представители госорганов настаивают: нынешний формат заказника не обеспечивает нужной защиты, а значит, пойме нужен новый статус - резервата. Как объяснили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, сегодня пойма Иртыша страдает от целого ряда проблем: лесные пожары, незаконные вырубки, бесконтрольный выпас скота, браконьерство.

За последние 15 лет в пойме произошло более 240 возгораний, выгорело 4500 гектаров леса. Ущерб оценивается в 18 миллионов тенге. Часть лесных пожаров произошли во время степного пала. При этом у сельских акиматов нет ни спецтехники, ни обученного персонала. Добровольные пожарные формирования есть, но их эффективность оставляет желать лучшего.

Также в пойме зафиксирован 321 случай незаконной рубки деревьев. Общий объем - почти 2800 кубометров древесины, ущерб - более 21 миллиона тенге. И это только то, что удалось выявить официально. Также выявлено 49 случаев незаконной охоты.

"Несмотря на режим ограниченного природопользования, действующий в заказнике, этого недостаточно для предотвращения деградации экосистем. Создание государственного природного резервата "Ертіс жайылмасы" с приданием статуса юридического лица и закреплением за конкретным лесовладельцем - необходимый и обоснованный шаг. Конечно, при условии учёта всех нюансов и обеспечения открытости и поддержки со стороны населения, - считают в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Если это необходимый шаг, в чем же тогда противоречия и почему общественники забили тревогу, узнав, что в состав резервата войдёт уникальный палеонтологический памятник "Гусиный перелёт"? Причина - недоработки в проекте на момент последнего обсуждения, которое организовали чуть больше месяца назад.

Отложили на неопределённый срок

Ещё в 2014 году было разработано и одобрено научное обоснование, подготовлено ТЭО, включая землеустроительную документацию и генплан. Согласно этим данным общая площадь резервата составила бы 472 тысячи гектаров. Из них 124 тысячи – земли гослесфонда и колочные леса, 320 тысяч – земли запаса, включая заказник; 28 – деревья и кустарники за пределами гослесфонда, ещё два гектара – памятник природы "Гусиный перелет".

В областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, не стали скрывать до сих учтены не все спорные моменты. Так, при создании резервата нужно было бы решить вопрос с потравкой комаров - в резервате применять химикаты попросту нельзя. Если в охраняемую территорию войдут сельхозземли, нужно заранее определить, можно ли будет использовать химические средства для защиты растений, и назначить ответственный госорган, который будет этим вопросом заниматься. Также нужно разрешить проводить меры по укреплению берегов в районе павлодарской "Гусинки". Нужно рассмотреть возможность разрешить жителям рыбачить в пойме и заниматься заготовкой сена на землях будущего резервата - там, где это происходило годами и не наносило серьёзного ущерба природе.

Условно резерват планировалось разделить на две зоны - заповедную и буферную. В первой, которая заняла бы 20% территории резервата, запрещена любая деятельность, кроме научных исследований. А вот в буферной зоне разрешена ограниченная хозяйственная деятельность. Где конкретно пройдут границы этих зон к началу июня четко не обозначили.

Понятно было только то, что резерват "зацепит" территорию восьми районов области и двух городов. Например, в Актогайском районе в состав резервата "Ертіс жайылмасы" предположительно должно было войти 37 755 гектаров сельскохозяйственных земель, из них 34 тысячи гектаров - пойменных сенокосов, 3 614 гектаров земель лесного фонда - Максимо-Горьковского лесничества и Чернорецкого.

"На сегодняшний день проект ещё не представлен в окончательном виде и на руки официально не выдавался. Предварительные материалы находятся в стадии доработки, поэтому делать конкретные выводы или давать оценку его возможному влиянию на хозяйственную деятельность, берегоукрепление или другие аспекты пока преждевременно. Безусловно, любые инициативы, связанные с охраной природы, важны, однако в процессе подготовки проекта необходимо учесть интересы местных жителей, в том числе в вопросах, касающихся землепользования и устойчивого развития сельских территорий. Все возможные спорные моменты, безусловно, потребуют внимательного подхода и обсуждения с участием заинтересованных сторон", - рассказал аким Железинского района Айтуган Шайхимов.

Однако в ближайшее время эти вопросы не прояснятся. В Минэкологии нам сообщили, что создание резервата снова отложили на неопределённый срок. Решение было принято в связи с нехваткой финансирования.

"Создание государственного природного резервата "Ертіс жайылмасы" действительно планировалось Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов на 2026–2027 годы. Однако в связи с экономическим причинам реализация данного проекта была отложена на неопределённый срок. При этом территория, где планировался резерват, остаётся под вниманием уполномоченных органов", - сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии.

При этом в министерстве заверили: ведётся мониторинг состояния экосистемы, и при наличии возможностей работа по созданию особо охраняемой природной территории будет возобновлена. Проект по-прежнему остаётся важной частью стратегии по сохранению экосистем поймы реки.

Как спасти исторический памятник с резерватом и без

С одной стороны, проект все равно нуждался в корректировках, с другой стороны - резерват нужен уже давно. Одной из заинтересованных в судьбе проекта сторон стали общественники и экологи, занимающиеся спасением памятника "Гусиный перелет".

Даже сегодня для многих павлодарцев "Гусинка" - это просто уютное место у Иртыша, где можно посидеть на лавочке, погулять с детьми или полюбоваться видом на реку.

Мало кто задумывается, что у них под ногами находится памятник мирового значения: под землёй все ещё скрыты кости древних животных.

Миллионы лет назад сюда приходили к водопою жирафы, носороги, саблезубые кошки и гипарионы. Климат был совсем другим. В советское время археологи нашли на территории "Гусиного перелёта" останки 60 видов древних животных. И это не фантастика и не байка для туристов - это факт, подтверждённый научными исследованиями.Есть фото, документы, публикации. Но сейчас уникальный памятник разрушается - за последние 20 лет береговая линия потеряла треть своей площади.

Каждый год Иртыш размывает берег, на образование оврагов влияют также осадки и талые воды.Общественники уверены потенциал "Гусинки" как объекта научного, туристического и культурного значения - огромный. Инициативная группа предлагает укрепить берег, проложить "воздушные" пешеходные дорожки, а за территорией памятника создать подземный музей.

Сейчас же "Гусиный перелёт" находится в ведении Комитета лесного хозяйства и животного мира. Проводить строительные и инженерные работы нельзя без специального разрешения или изменения юридического статуса. Как именно новая природоохранная концепция - создание резервата - повлияла бы на судьбу памятника и возможность его сохранить, было неясно. Поэтому общественники забеспокоились - не перечеркнёт ли это их многолетнюю борьбу.

Чтобы создание резервата не навредило памятнику "Гусиный перелёт", это должно быть чётко прописано в официальных документах. Только тогда есть шанс действительно сохранить уникальный объект, который входит в двадцатку самых известных палеонтологических памятников мира.

Узнав о том, что создание резервата откладывается, общественники ускорились. Чтобы уже сейчас добиться возможности спасти памятник от разрушения без дополнительных бюрократических "квестов".

"Около 5,5 миллионов лет назад на территории современного Павлодарского Прииртышья были саванны и лесостепи, где обитала совершенно иная фауна, проафриканская - жирафы, носороги, антилопы, газели, слоны-мастодонты. Одним из главных представителей был гиппарион - трёхпалая лошадь. Копытных сопровождали хищники. Среди них - махародусы или саблезубые кошки. Один из видов, обнаруженных исключительно на территории Павлодарского Прииртышья, получил название Machairodus irtyshensis - в честь реки Иртыш. Это был крупный хищник размером с тигра, с большими клыками, - говорит ассоциированный профессор Валентина Алиясова.

Она отметила, что сейчас даже при беглом осмотре заметно, что рост оврагов не остановился.

Добавились новые участки, которые уже вплотную подошли к дороге.

Не своевременный, а даже запоздавший - эксперты о резервате

В необходимости создания резервата уверен и Елеусиз Камбаров - заместитель руководителя Ертисской бассейновой инспекции. Однако он также уверен, проект пока далек от идеала.

Заказник есть, а "хозяина", который будет следить за поймой, охранять её, нет. Поэтому придание статуса юридического лица - это хорошо. Появятся штатные сотрудники, которые будут контролировать ситуацию. Но когда нас всех собирали я отметил, что есть множество вопросов, которые необходимо сначала решить, - говорит представитель Ертисской бассейновой инспекции.

Елеусиз Камбаров уточнил, что часть прибрежных населённых пунктов и хозяйств попали в территорию будущего резервата. Это создаёт юридические трудности: на территории особо охраняемых природных зон, тем более - в заповедной зоне резервата, нельзя вести хозяйственную деятельность, пасти скот, косить сено.

Также могут возникнут вопросы по использованию водных объектов. Частично русло Иртыша оказалось внутри будущего резервата. Хотя русло и дно реки относятся к землям водного фонда и регулируются Водным кодексом. Включать их в состав резервата не лучшая идея, поскольку это не позволит заниматься очисткой, дноуглублением, укреплением берегов рядом с населёнными пунктами. "Проектировщики" это замечание обещали учесть и завершить инвентаризацию: определить, какие объекты попадают в границы поймы, какие хозяйства и базы там расположены.

"Мы знаем, что в некоторых райцентрах, расположенных вдоль Иртыша, активно ведутся работы по укреплению берегов, благоустройству и строительству набережных. Как и в Павлодаре. Но если эти участки попадут в границы резервата, проводить такие работы будет запрещено. Закон об особо охраняемых природных территориях не допускает хозяйственную деятельность за исключением рекреации, туризма и научных исследований", - рассказал об инициативе по созданию резервата Елеусиз Камбаров.

В том, что необходимость создания резервата назрела давно, уверена известный эколог Светлана Могилюк. Она объяснила: действующий статус комплексного заказника не обеспечивает должной охраны этой уникальной экосистемы.

"Мы регулярно видим пожары и палы, нередко - преднамеренные. Экосистема гибнет, а никто не несёт за это ответственности, ведь у заказника нет статуса юридического лица. Попытки создать такую структуру предпринимались ещё более 10 лет назад, обсуждение шло с 2014 года, но в итоге пришли к такому компромиссному решению - вроде как есть особо охраняемая природная территория, но юридическое лице не создаём, поскольку владельцы земель и сельские акиматы "встали в позу", - рассказывает эколог.

Пойма имеет огромное значение для региона. Как минимум очищает воздух, спасая павлодарцев от промышленных выбросов.

Мы уже видели попытки реализовать совершенно ненужные проекты, которые привели бы к уничтожению части пойменных лесов. Предлагалось вырубить деревья и построить спортивный комплекс - притом, что это затопляемая территория, и значительную часть времени объект просто не смог бы функционировать.Сейчас наблюдаем попытки создать на Усолке экопарк, что на деле приведёт к деградации природной среды.А нам важно сохранить пойму, - высказалась Светлана Могилюк.

Для сельских жителей пойма - это кормовая база для скота, а значит - возможность содержать семью. Поэтому эколог считает, что в перспективе нужно детально обсудить вопросы по каждому району, найти компромиссы между уже существующей хозяйственной деятельностью и охранным статусом. Возможно, кому-то потребуется выплатить компенсацию или предоставить альтернативный участок.

По мнению эколога, статус резервата может помочь добиться утверждения необходимости поддержания должного объёма затопления поймы. Потому что каждый год при утверждении объёмов попусков начинаются споры. Особенно тяжело добиться нужного объема в маловодный период. Если же пойма получит статус резервата, это придаст аргументам экологов дополнительный вес. Светлана Могилюк надеется, что тогда получится максимально приблизить затопление к естественному режиму - тому, который существовал до зарегулирования стока.

"Как эколог, я поддерживаю этот проект. Но, конечно, крайне важно учесть интересы местных жителей. Всех ограничений избежать не удастся, но без этого мы просто не сохраним пойму. Поэтому проект нужный, своевременный, даже уже немного запоздавший, - отмечает Светлана Могилюк.

Хотя к проекту создания резервата "Ертіс жайылмасы" действительно возникло немало вопросов - не завершена инвентаризация, не определены чёткие границы, не решены юридические и хозяйственные коллизии, - большинство экспертов, экологов и представителей местных органов власти сходятся в одном: придание пойме Иртыша статуса государственного природного резервата необходимо.

Это попытка наконец навести порядок в пойме, которая десятилетиями страдает от бесконтрольного вмешательства человека. Нынешний статус заказника не позволяет обеспечить охрану территории: нет юридического лица, нет штата, нет реального механизма управления.

Резерват, если он будет создан с учётом интересов местных жителей, поможет сохранить пойменные леса и биоразнообразие. Однако этот проект требует открытого диалога между представителями министерства, местными госорганами и акиматами, учёными, экологами и населением. Только можно избежать ошибок, и учесть все особенности. Пока же судьба резервата снова осталась в подвешенном состоянии.