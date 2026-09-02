11 юрт, 11 тысяч километров и еда для 5 тысяч гостей: как казахский аул появился на Burning Man

Одиннадцать казахских юрт преодолели около 11 тысяч километров от Алматы до пустыни Невады. Команда Tengri Camp привезла их на Burning Man 2026, где строит целый казахский аул. Одну юрту установили в аэропорту Black Rock City, другую собрали для мексиканского лагеря, сообщает BAQ.KZ

Еще год назад все начиналось с одной юрты. Тогда Tengri Camp впервые привез настоящую казахскую юрту на Burning Man. В ней знакомили гостей с Казахстаном, национальной культурой и угощениями.

В 2026 году команда решила увеличить масштаб сразу в 11 раз.

Мы невероятно гордимся тем, что нашему проекту удалось сделать то, чего раньше не делал никто. Впервые в истории привезти 11 казахских юрт из Казахстана в Black Rock City и представить их на Burning Man, - рассказали в соц сетях участники проекта.

Путь из Казахстана до пустыни Невады составил около 11 тысяч километров. За перевозкой стояли месяцы подготовки, большая команда и сложная логистика.

Юрта прямо в аэропорту Burning Man

В первый день команда начала монтаж первой юрты, вскоре прибыли контейнеры с остальными конструкциями.

На следующий день к казахстанцам приехали представители администрации аэропорта Burning Man. У Black Rock City есть собственная воздушная гавань, и одну из юрт решили установить прямо там.

Очень необычное чувство видеть юрту из Алматы в таком месте после ее пути в 11 000 километров, - написала блогер Динара Дайрабаева.

Но одной площадкой дело не ограничилось.

Еще одну казахскую юрту команда собрала для друзей из мексиканского лагеря AMMO. Участники назвали ее символом обмена культурами, историями и традициями между Казахстаном и Мексикой.

Казахская юрта. Мексиканский кэмп. Посреди пустыни Невады. Разные культуры. Разные традиции. Один Burning Man, написали организаторы Tengri Camp.

Настоящий аул среди пустыни

Основная часть команды параллельно строила собственный лагерь из юрт.

Организаторы говорят, что хотят создать в американской пустыне настоящий казахский аул и познакомить тысячи участников Burning Man с Казахстаном, его культурой и гостеприимством.

Отдельное внимание в публикациях уделили шаныраку.

Шанырак это верхняя круглая часть юрты, которая соединяет всю конструкцию и держит купол. Для казахов это один из главных символов дома, семьи, единства и продолжения рода, - рассказали участники Tengri Camp.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от tengri_camp_by_nomads (@tengri_camp)

Работа в пустыне началась еще до прибытия основной массы гостей.

На третий день часть команды продолжала монтаж юрты в аэропорту, остальные занимались лагерем. Позже казахстанцы отправились помогать участникам из Канады устанавливать арт объект в виде 12 этажной башни из гамаков.

Канадский лагерь готовился принять около 170 человек.

Участники Tengri Camp отмечают, что ранний заезд позволяет увидеть Black Rock City до официального открытия, когда будущий город только строится. Команды знакомятся между собой, собирают лагеря, арт объекты и помогают соседям.

Для гостей готовят еду на тысячи порций

Казахстанский лагерь готовится принимать гостей не только в юртах. За время Burning Man команда рассчитывает накормить около пяти тысяч человек.

Масштаб подготовки участники показывали еще до приезда в пустыню. Сабина Омар публиковала кадры закупки продуктов и оборудования. В одной из публикаций речь шла о закупе на $11 тыс. и отмечалось, что это лишь часть всего необходимого для лагеря.

В другой публикации она сообщила уже примерно о $16 тыс., потраченных на продукты для Burning Man.

То, что вы видите в этом видео, лишь малая часть всего, что мы закупили, - написала она.

От одной юрты до одиннадцати

В прошлом году команда приехала на фестиваль с одной настоящей казахской юртой. По словам организаторов, она стала местом встреч людей из разных стран, где гости знакомились с культурой Казахстана и пробовали национальные угощения.

Часть юрт образует казахский аул, одна встречает прибывающих в аэропорту Black Rock City, еще одна стала частью мексиканского лагеря.

Для команды Tengri Camp все это стало способом показать Казахстан далеко за пределами страны.

11 юрт. 11 000 километров. Один исторический путь. И мы сделали это, - написали участники проекта.