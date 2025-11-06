Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершил расследование в отношении группы лиц, занимавшихся незаконной организацией онлайн-азартных игр под названиями "PokStars" и "LuckyShark", передает BAQ.KZ.

Участники могли делать ставки через банковские переводы, после чего получали логин, пароль и ссылку для доступа к игровым платформам. Денежные операции проводились через банковские карты, оформленные на родственников и третьих лиц, включая иностранных граждан, выступавших в роли дропперов.

Для привлечения новых игроков использовалась таргетированная реклама в социальных сетях, направленная на продвижение игровых клубов и расширение клиентской базы. После завершения расследования трое виновных были осуждены к лишению свободы на сроки от двух лет шести месяцев до четырёх лет шести месяцев. Кроме того, в пользу государства конфискованы преступные доходы в сумме 116 миллионов тенге и автомобиль марки "ZEEKR". Приговор уже вступил в законную силу.

Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению незаконного игорного бизнеса. За последние два года было начато 105 досудебных расследований, ликвидировано 22 подпольных казино, 65 игровых залов и 441 терминал, а также заблокировано свыше 33 тысяч ссылок на онлайн-казино через систему "Кибернадзор". За организацию незаконного игорного бизнеса к ответственности привлечены 166 лиц.