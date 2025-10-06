В Турции за последние два дня 119 человек обратились в медучреждения с симптомами отравления, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает Habertürk, что инцидент произошел в женском общежитии Хасса в провинции Сиирт.

Отмечается, что всего в общежитии проживают 3 673 человека.

Для выяснения причины происшествия