119 человек получили пищевое отравление в Турции
Проводится соответствующая экспертиза.
Сегодня, 21:27
Сегодня, 21:27
168Фото: Pixabay.com
В Турции за последние два дня 119 человек обратились в медучреждения с симптомами отравления, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает Habertürk, что инцидент произошел в женском общежитии Хасса в провинции Сиирт.
Отмечается, что всего в общежитии проживают 3 673 человека.
