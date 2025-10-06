  • 6 Октября, 23:03

119 человек получили пищевое отравление в Турции

Проводится соответствующая экспертиза.

Сегодня, 21:27
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 21:27
Сегодня, 21:27
168
Фото: Pixabay.com

В Турции за последние два дня 119 человек обратились в медучреждения с симптомами отравления, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает Habertürk, что инцидент произошел в женском общежитии Хасса в провинции Сиирт.

Отмечается, что всего в общежитии проживают 3 673 человека.

Для выяснения причины происшествия

Самое читаемое

Наверх