Исторический старт на Байконуре: впервые испытана ракета «Союз-5/Сункар»

На Байконуре состоялось знаковое событие для отечественной космической отрасли — с 45-й площадки выполнен первый испытательный пуск перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5/Сункар» в рамках космического ракетного комплекса «Байтерек», передает BAQ.KZ.

Как сообщили в министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, запуск прошёл в рамках летно-конструкторских испытаний. Первая и вторая ступени ракеты отработали в штатном режиме, а габаритно-массовый макет успешно выведен на расчётную траекторию. Таким образом подтверждена эксплуатационная готовность комплекса, который должен расширить участие Казахстана на мировом рынке космических услуг.

Проект «Байтерек» рассматривается как стратегически важный шаг для страны, позволяющий перейти к использованию современной собственной пусковой инфраструктуры. В рамках его реализации проведена масштабная модернизация наземных объектов, включая стартовые системы, управление, заправку и обеспечение безопасности.

Созданный комплекс отличается высокой степенью автоматизации предстартовых операций и соответствует международным стандартам надёжности. Для его эксплуатации задействовано более 40 технических систем, взаимодействие которых было успешно проверено в ходе испытаний.

Ракета «Союз-5/Сункар», разработанная РКЦ «Прогресс», способна выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезной нагрузки. Она оснащена двигателями РД-171МВ на первой ступени и РД-0124МС — на второй. Использование разгонных блоков семейства Fregat и различных вариантов головных обтекателей обеспечивает гибкость при выполнении широкого круга задач.

Отмечается, что ракета работает на экологически более безопасном топливе — керосине и жидком кислороде, что соответствует современным требованиям к космической технике.

Реализация проекта открывает новые возможности для развития науки и промышленности, создания рабочих мест и расширения потенциала Казахстана в космической сфере.

Добавим, что АО «СП «Байтерек» отвечает за создание и эксплуатацию наземной инфраструктуры комплекса. Проект реализуется при участии казахстанской стороны совместно с российскими партнёрами.