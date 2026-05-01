Массовая драка в Алматы закончилась гибелью подростков

В Алматы произошла трагедия — массовая драка между подростками завершилась гибелью двоих несовершеннолетних, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТК.

Инцидент произошёл в ночное время. Пострадавших с тяжёлыми ранениями доставили в больницу, однако спасти их не удалось.

По предварительной информации, конфликт начался в компьютерном клубе и продолжился на улице, где словесная перепалка переросла в драку с участием группы молодых людей. В ходе потасовки один из участников применил нож, в результате чего двое подростков получили смертельные ранения.

Как сообщили в полиции, по подозрению в причастности к преступлению задержаны 12 человек в возрасте 17–18 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек заявила, что установлены лица, непосредственно причастные к нанесению телесных повреждений, и они уже взяты под стражу. Действиям остальных участников конфликта будет дана правовая оценка.

В полиции также напомнили, что уголовная ответственность за тяжкие преступления в Казахстане наступает с 14 лет.