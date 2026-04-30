В Мангистау построят завод по выращиванию осетровых

В селе Кызылозен Тупкараганского района Мангистауской области состоялась торжественная церемония закладки фундамента стратегически значимого инвестиционного проекта — комплекса по выращиванию осетровых рыб и производству чёрной икры, реализуемого ТОО «Рыбная ферма RED PEARL», передает BAQ.KZ.

По информации областного акимата, проект является одной из ключевых инвестиционных инициатив, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса и диверсификацию экономики региона. Реализация осуществляется при участии швейцарской компании «Swiss Choice Holding» и полностью финансируется за счёт частных инвестиций.

Проект предусматривает создание современного высокотехнологичного комплекса с годовой переработкой до 100 тонн осетровой рыбы и производством до 10 тонн чёрной икры. На предприятии планируется разведение различных видов осетровых с применением передовых международных технологий и лучших мировых практик в сфере аквакультуры.

Выступая на церемонии, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай подчеркнул, это фундамент стратегически важного проекта, который станет новой точкой роста экономики Мангистауской области.

"Это наглядная реализация задач, поставленных Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, по диверсификации экономики, развитию несырьевых отраслей и привлечению инвестиций. Данный проект ранее был представлен инвестором Главе государства и получил поддержку. Сегодня мы видим его практическую реализацию, что подтверждает последовательное выполнение поручений Президента. Реализация проекта позволит внедрить передовые технологии, сформировать конкурентоспособное производство и выйти на новые экспортные рынки. В результате будут созданы новые рабочие места, усилится продовольственная безопасность, увеличатся налоговые поступления. Уверен, что проект станет одним из драйверов устойчивого развития региона и укрепит позиции Казахстана в Каспийском регионе», - отметил он.

Запуск проекта будет осуществляться поэтапно. На первом этапе предусмотрено создание не менее 40 новых рабочих мест. В дальнейшем он окажет мультипликативный эффект на развитие инфраструктуры, рост налоговых поступлений и снижение импортозависимости.

В целом запуск рыбной фермы «RED PEARL» станет важным шагом в формировании конкурентоспособного производства чёрной икры в Каспийском регионе и повысит инвестиционную привлекательность Мангистауской области.