В Павлодаре загорелась многоэтажка
Пожарные спасли 15 человек из задымлённого многоэтажного дома.
Сегодня 2026, 02:25
Фото: Pixabay.com
На пульт 101 поступило сообщение о пожаре в Павлодаре по улице Муткенова. Пожарные расчёты незамедлительно выехали на место, передает BAQ.KZ.
Как проинформировали в МЧС, к моменту прибытия наблюдалось сильное задымление. Спасатели оперативно ликвидировали горение домашних вещей и мебели в квартире на первом этаже на площади 10 кв. м.
По лестничному маршу сотрудниками МЧС спасены 15 человек, среди них 5 детей. Они были осмотрены бригадой ЦМК. Также 20 человек эвакуировались самостоятельно.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
МЧС предупреждает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
Самое читаемое
- Убийство в селе Жибек Жолы: стали известны новые подробности
- Скончалась общественный деятель и политик Бахыт Туменова
- «От ближайшего соратника президента до предательства»: что известно о Камчыбеке Ташиеве?
- Жестокое убийство в Атырау: когда дело передадут в суд
- МИД Казахстана направил запрос ФРГ после сообщений о задержании казахстанца