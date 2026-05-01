В Павлодаре загорелась многоэтажка

На пульт 101 поступило сообщение о пожаре в Павлодаре по улице Муткенова. Пожарные расчёты незамедлительно выехали на место, передает BAQ.KZ.

Как проинформировали в МЧС, к моменту прибытия наблюдалось сильное задымление. Спасатели оперативно ликвидировали горение домашних вещей и мебели в квартире на первом этаже на площади 10 кв. м.

По лестничному маршу сотрудниками МЧС спасены 15 человек, среди них 5 детей. Они были осмотрены бригадой ЦМК. Также 20 человек эвакуировались самостоятельно.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

МЧС предупреждает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.