В Жамбылской области спасатели отбуксировали ещё 12 автомобилей из снежных заносов. Подразделения МЧС Жамбылской области продолжают проводить аварийно-спасательные работы на автодорогах региона, передаёт BAQ.KZ.

В Таласском районе на автодороге «Тараз – Каратау» в результате снежного заноса на проезжей части застряли легковые автомобили. Силами спасателей 10 транспортных средств были отбуксированы на безопасные участки дороги.

Кроме того, в Жуалынском районе на автодороге «Тараз – Шымкент» вблизи села Шакпак ата в снежном заносе застряли ещё два легковых автомобиля. Подразделением МЧС отбуксированы на проезжую часть. Пострадавших нет.

Спасатели МЧС продолжают мониторинг дорожной обстановки и при необходимости оказывают помощь участникам дорожного движения.