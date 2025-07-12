12 комфортных школ откроют в Актюбинской области до конца года
Учебные заведения строятся с акцентом на создание благоприятной, современной и безопасной среды для детей.
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До конца 2025 года в Актюбинской области завершится строительство и ввод в эксплуатацию 12 новых школ, соответствующих стандартам национального проекта "Комфортная школа", передает BAQ.KZ.
Одна из таких школ расположена в жилом массиве Саяжай-1 города Актобе. Учебное заведение рассчитано на 300 ученических мест. Строительно-отделочные работы, которые выполняет ТОО "Бабәк-Құрылыс", находятся на финальной стадии: завершено благоустройство пришкольной территории, внутри здания проведены отделочные работы. Ожидается, что школа примет первых учеников уже в новом учебном году.
На сегодняшний день строительство завершено на 90%. Остались только внутренние инженерные работы. В школе предусмотрены актовый и спортивный залы, библиотека, столовая — все условия для комфортного обучения созданы.
По информации заместителя руководителя областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Аслана Жарасбаева, все объекты проекта будут завершены и сданы до конца текущего года.
"По поручению Президента страны в рамках национального проекта "Комфортная школа" в регионе возводятся 14 учебных заведений. Две школы - в жилых массивах Есет батыр и Акжар-2 - уже введены в эксплуатацию весной текущего года и функционируют. Строительные работы на оставшихся 12 объектах завершаются, ввод в эксплуатацию запланирован на ближайшие месяцы", — отметил Аслан Жарасбаев.
Из 14 школ, строящихся в рамках проекта, 10 объектов расположены в областном центре, ещё 4 — в районах Мугалжарском, Мартукском и Темирском. Общая проектная мощность всех школ составляет 11 400 учебных мест.
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