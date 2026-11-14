Казахстан потерял шансы на второе место в Лиге наций после поражения от Молдовы

Сборная Казахстана потерпела третье поражение в Лиге наций УЕФА сезона 2026/27. В гостевом матче в Кишинёве казахстанские футболисты уступили Молдове со счётом 1:2. После этого результата команда окончательно лишилась математических шансов занять второе место в группе.

Счёт в матче на 39-й минуте открыл нападающий молдавской сборной Петру Попеску. После перерыва Ислам Чесноков восстановил равновесие, отличившись на 51-й минуте. Однако на 77-й минуте Попеску оформил дубль и принёс хозяевам поля победу. Это уже второе поражение Казахстана от Молдовы в нынешнем розыгрыше турнира. В октябре молдавская сборная также выиграла в Астане со счётом 2:1.

Для главного тренера Джона ван'т Схиппа это пятый матч во главе национальной команды. За это время Казахстан не одержал ни одной победы: дважды сыграл вничью и трижды уступил соперникам. После пяти туров в активе сборной Казахстана осталось два очка.

Команда занимает последнее место в группе, где также выступают Словакия, Фарерские острова и Молдова. Заключительный матч группового этапа казахстанцы проведут 16 ноября в Астане против сборной Словакии. Начало встречи запланировано на 20:00.