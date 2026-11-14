Токаев выразил соболезнования ОАЭ после ДТП с человеческими жертвами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Объединённых Арабских Эмиратов шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну в связи с трагическим дорожно-транспортным происшествием в эмирате Фуджейра.

Глава государства выразил сочувствие родным и близким погибших, а также солидарность с народом ОАЭ. Кроме того, Токаев пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.