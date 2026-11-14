Токаев выразил соболезнования ОАЭ после ДТП с человеческими жертвами
14 Ноября 2026, 01:34
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14 Ноября 2026, 01:3414 Ноября 2026, 01:34
140Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Объединённых Арабских Эмиратов шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну в связи с трагическим дорожно-транспортным происшествием в эмирате Фуджейра.
Глава государства выразил сочувствие родным и близким погибших, а также солидарность с народом ОАЭ. Кроме того, Токаев пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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