Около 6 тысяч жителей дачного массива в Алматинской области обеспечили питьевой водой
В Илийском районе также отремонтировали 107 улиц, благоустроили общественные пространства и планируют постепенно включить 49 дачных массивов в состав населенных пунктов.
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В Илийском районе Алматинской области продолжают развивать инженерную и социальную инфраструктуру. В дачном массиве «Жомарт» Ащибулакского сельского округа завершили строительство и реконструкцию сетей водоснабжения стоимостью 1,7 млрд тенге. Благодаря этому около 6 тысяч жителей получили доступ к централизованной питьевой воде.
О проделанной работе и планах по развитию района сообщил аким области Чингис Аринов во время встречи с местными жителями.
В поселке Отеген батыр провели благоустройство улицы Титова. Здесь обустроили 2,6 километра пешеходных дорожек и аллею площадью около 4 тысяч квадратных метров. Также установили системы освещения и полива, провели озеленение, оборудовали детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.
В текущем году на средний ремонт 78 километров автомобильных дорог в 17 селах района выделили 3,2 млрд тенге. В рамках работ отремонтировали 107 улиц.
Кроме того, на прошлой неделе в селе Нургиса Тлендиева открыли «Универсальный сельский пункт», объединивший службы скорой медицинской помощи, полиции и пожаротушения.
Отдельное внимание уделяется дачным массивам, где все больше людей проживают на постоянной основе. Уже утверждены генеральные планы сел Коккайнар, Жапек батыра, Аскара Токпанова и Жайнак. В их границы включен 61 дачный массив. Еще 49 массивов планируют поэтапно присоединить к населенным пунктам.
На встрече жители также подняли вопрос о включении дачного массива «Жастар» в состав села Жайнак. Как сообщил аким района, соответствующий проект направлен на государственную экспертизу. При получении положительного заключения до конца года массив планируют включить в состав населенного пункта в следующем году.
Также жители обратились с просьбами построить мост через железнодорожный переезд, соединяющий село Байсерке с поселком Отеген батыр, врачебную амбулаторию в селе Караой и спортивный комплекс в Ащибулакском сельском округе.
По словам Чингиса Аринова, строительство моста планируется начать в следующем году. По двум другим объектам подготовлена проектно-сметная документация и направлены заявки на выделение финансирования.
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