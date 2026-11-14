Токаев вошел в список 500 влиятельных мусульман мира за 2027 год

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вошел в ежегодный список The Muslim 500, в который включены 500 наиболее влиятельных представителей мусульманского сообщества в мире. В выпуске за 2027 год Глава государства представлен в категории политических деятелей.

Список публикует Королевский центр исламских стратегических исследований (The Royal Islamic Strategic Studies Centre), расположенный в Иордании.

В издании отмечены политические преобразования, начатые в Казахстане после январских событий 2022 года. В частности, авторы упоминают инициативу Касым-Жомарта Токаева по построению «Нового Казахстана» и проведение масштабных политических реформ.

Также в публикации говорится о конституционных поправках, одобренных на общенациональном референдуме в июне 2022 года. Изменения предусматривали ограничение президентских полномочий, усиление роли Парламента и запрет на занятие родственниками Президента государственных должностей.

Авторы списка напоминают, что в ноябре 2022 года Токаев победил на внеочередных президентских выборах, набрав 81,31% голосов. В соответствии с новыми конституционными нормами он был избран на один семилетний срок.

The Muslim 500 — ежегодное издание, посвященное людям, оказывающим значительное влияние на мусульманские общины в разных странах. При составлении списка учитываются общественное мнение, экспертные оценки, социальные показатели и достижения кандидатов на протяжении жизни. Оценка основана не только на количественных данных, но и на долгосрочном воздействии человека на мусульманское сообщество.

Всего в издании представлены 500 человек. Первые 50 участников занимают определенные позиции в рейтинге, остальные распределены по 13 категориям, среди которых политика, религия, бизнес, наука, культура, благотворительность и спорт.

В выпуске за 2027 год впервые в истории проекта первое место разделили сразу пять человек. В их числе король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд, наследный принц и премьер-министр страны Мухаммед бин Салман Аль Сауд, премьер-министр Пакистана Миан Мухаммад Шахбаз Шариф, глава Сил обороны и начальник штаба армии Пакистана фельдмаршал Асим Мунир, а также Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.