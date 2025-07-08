После 12 лет розыска в Казахстан возвращён мужчина, подозреваемый в жестоком нападении, произошедшем ещё в 2012 году в городе Темиртау, передает BAQ.KZ. По данным Генеральной прокуратуры, при содействии МВД и Посольства Казахстана в ОАЭ, подозреваемого экстрадировали из Дубая.

По версии следствия, 25 марта 2012 года он из хулиганских побуждений напал на мужчину и нанёс ему множественные травмы, включая двойной перелом челюсти. После совершения преступления подозреваемый скрылся за границей и более десяти лет оставался вне поля зрения казахстанских правоохранителей.

Теперь он передан казахстанской полиции и будет привлечён к уголовной ответственности.