Утечка природного газа стала причиной взрыва в кафе в Актобе
В заведении не использовали газовые баллоны.
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В Актобе продолжается расследование взрыва в кафе, расположенном на первом этаже пятиэтажного жилого дома в микрорайоне Алтын Орда. По предварительной версии, причиной происшествия стала утечка природного газа, а не взрыв газового баллона.
По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 292 Уголовного кодекса РК — «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия».
Начальник управления по чрезвычайным ситуациям Актобе Данабек Имангазин уточнил, что газовых баллонов в кафе не было. Помещение отапливалось и работало на природном газе. Предположительно, внутри скопилась газовоздушная смесь. Последовавший хлопок вызвал пожар и частичное обрушение стен, включая уличную пристройку.
Ударная волна выбила окна в жилом доме. Фрагменты пластиковых рам, профлиста и стекла разлетелись на десятки метров, повредив припаркованные и проезжавшие автомобили, а также пассажирский автобус.
Территорию вокруг здания оцепили. По словам акима Актобе Азамата Бекета, специальная комиссия оценивает ущерб и устанавливает количество пострадавших квартир. Их жильцов временно переселят к родственникам и соседям.
В результате происшествия пострадали два человека. Их доставили в городскую многопрофильную больницу №1. 36-летнюю женщину госпитализировали в отделение политравмы, 19-летнего молодого человека — в реанимацию. По словам главного врача клиники Кадырбека Иманбаева, состояние обоих пациентов стабильное, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Взрыв произошёл 13 ноября в 10:28 в кафе на проспекте Тәуелсіздік, 14/1. На место прибыли 45 спасателей и 10 единиц специальной техники. Возгорание ликвидировали за 25 минут. Погибших нет.
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