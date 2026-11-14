Утечка природного газа стала причиной взрыва в кафе в Актобе

В Актобе продолжается расследование взрыва в кафе, расположенном на первом этаже пятиэтажного жилого дома в микрорайоне Алтын Орда. По предварительной версии, причиной происшествия стала утечка природного газа, а не взрыв газового баллона.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 292 Уголовного кодекса РК — «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия».

Начальник управления по чрезвычайным ситуациям Актобе Данабек Имангазин уточнил, что газовых баллонов в кафе не было. Помещение отапливалось и работало на природном газе. Предположительно, внутри скопилась газовоздушная смесь. Последовавший хлопок вызвал пожар и частичное обрушение стен, включая уличную пристройку.

Ударная волна выбила окна в жилом доме. Фрагменты пластиковых рам, профлиста и стекла разлетелись на десятки метров, повредив припаркованные и проезжавшие автомобили, а также пассажирский автобус.

Территорию вокруг здания оцепили. По словам акима Актобе Азамата Бекета, специальная комиссия оценивает ущерб и устанавливает количество пострадавших квартир. Их жильцов временно переселят к родственникам и соседям.

В результате происшествия пострадали два человека. Их доставили в городскую многопрофильную больницу №1. 36-летнюю женщину госпитализировали в отделение политравмы, 19-летнего молодого человека — в реанимацию. По словам главного врача клиники Кадырбека Иманбаева, состояние обоих пациентов стабильное, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Взрыв произошёл 13 ноября в 10:28 в кафе на проспекте Тәуелсіздік, 14/1. На место прибыли 45 спасателей и 10 единиц специальной техники. Возгорание ликвидировали за 25 минут. Погибших нет.