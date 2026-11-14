В Акмолинской области осудили 12 бывших сотрудников колонии

Атбасарский районный суд вынес приговор 12 бывшим сотрудникам исправительного учреждения по делу о насилии над заключёнными. Среди потерпевших был гражданский активист Тимур Данебаев. Всех подсудимых признали виновными по части 1 статьи 362 УК РК — «Превышение власти или должностных полномочий».

Каждому назначили по два года ограничения свободы. С учётом амнистии девять человек получили по одному году ограничения свободы с пробационным контролем. Ещё троих освободили от отбывания наказания с учётом времени, проведённого под стражей. Также осуждённых лишили специальных званий и запретили им работать в правоохранительных органах в течение трёх лет.

Суд частично удовлетворил гражданские иски: троим потерпевшим назначили компенсацию по 1,5 млн тенге, ещё 17 — от 500 до 800 тысяч тенге. Напомним, видеозаписи с насилием над заключёнными в Атбасарской колонии появились в открытом доступе в августе 2023 года. Ранее два оправдательных вердикта присяжных были отменены, после чего дело направили на новое рассмотрение.