120 человек и 150 единиц техники: в Астане продолжают тушить пожар на полигоне ТБО

В Астане продолжается ликвидация возгорания на полигоне твердых бытовых отходов в районе Байконыр. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Для повышения эффективности тушения созданы два участка, на которых сосредоточены основные силы и средства. Параллельно ведутся инженерные работы по засыпке территории полигона инертным материалом — это позволяет локализовать очаги горения и не допустить дальнейшего распространения огня. К настоящему моменту на полигон завезено порядка 14,85 тысячи тонн инертного материала.

"Проведение работ осложняется сильным задымлением, неустойчивым и рыхлым состоянием складированных отходов, что ограничивает проезд специальной техники и существенно затрудняет маневрирование крупногабаритного транспорта", - сообщили в МЧС.

Бесперебойную подачу воды обеспечивают пожарные автоцистерны и водовозы, которые подвозят ее от пожарного гидранта.

В ликвидации пожара задействованы порядка 120 человек личного состава и 150 единиц техники ДЧС и местных исполнительных органов.

Ситуация находится на постоянном контроле МЧС. Работы по полной ликвидации возгорания продолжаются.