120 человек и 150 единиц техники: в Астане продолжают тушить пожар на полигоне ТБО
В Астане круглосуточно тушат пожар на полигоне ТБО в районе Байконыр
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В Астане продолжается ликвидация возгорания на полигоне твердых бытовых отходов в районе Байконыр. Работы ведутся в круглосуточном режиме.
Для повышения эффективности тушения созданы два участка, на которых сосредоточены основные силы и средства. Параллельно ведутся инженерные работы по засыпке территории полигона инертным материалом — это позволяет локализовать очаги горения и не допустить дальнейшего распространения огня. К настоящему моменту на полигон завезено порядка 14,85 тысячи тонн инертного материала.
"Проведение работ осложняется сильным задымлением, неустойчивым и рыхлым состоянием складированных отходов, что ограничивает проезд специальной техники и существенно затрудняет маневрирование крупногабаритного транспорта", - сообщили в МЧС.
Бесперебойную подачу воды обеспечивают пожарные автоцистерны и водовозы, которые подвозят ее от пожарного гидранта.
В ликвидации пожара задействованы порядка 120 человек личного состава и 150 единиц техники ДЧС и местных исполнительных органов.
Ситуация находится на постоянном контроле МЧС. Работы по полной ликвидации возгорания продолжаются.
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