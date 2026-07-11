«У Казахстана нет выбора»: экономист оценил вероятнсть перехода на сингапурскую пенсионную модель

В Казахстане вновь обсудили возможную реформу пенсионной системы. Одним из предложенных вариантов в Министерстве труда, стала сингапурская модель, в которой пенсионная система является частью более широкой социальной и экономической политики. Что представляет собой сингапурский подход, можно ли применить его в Казахстане и какие изменения это может принести населению, бизнесу и государству, корреспондент BAQ.KZ обсудила с экономистом Олжасом Худайбергеновым.

Что такое сингапурская пенсионная модель

По словам экономиста Олжаса Худайбергенова, сингапурская пенсионная модель объединяет элементы накопительной и солидарной систем. Человек делает взносы на собственные счета, но в дальнейшем получает возможность рассчитывать на пенсионные выплаты до конца жизни.

"Сингапурская модель представляет собой очень гибкую комбинацию накопительной и солидарной модели. По сути, взято лучшее из обеих моделей. Каждый копит на свои счета, но в итоге имеет возможность получать пенсию до конца жизни", – пояснил Олжас Худайбергенов.

По его словам, ключевое отличие этой системы в том, что пенсионные взносы не воспринимаются гражданами как налог. Человек видит свои накопления и понимает, что они могут быть использованы не только в старости, но и для решения важных жизненных вопросов.

"Основная особенность в том, что пенсионный взнос не воспринимается как налог, потому что человек может реально распоряжаться своими накоплениями. При этом система устроена так, что человек не сможет совершить ошибку, но в итоге обеспечит себя пенсией, жильем, медицинской страховкой и другими благами", – отметил экономист.

Еще одной особенностью этой модели, по словам спикера, является эффективная интеграция пенсионной системы с системой жилищного обеспечения и здравоохранения.

"Благодаря этому пенсионная система обеспечивает долгосрочную устойчивость всей социальной системы и даже экономической модели страны", – сказал он.

Как пенсионная система помогает с жильем

Одним из главных преимуществ сингапурского подхода экономист называет связь пенсионной системы с жильем. По его словам, такая модель дает людям возможность получать доступные ипотечные кредиты и постепенно улучшать жилищные условия в течение жизни.

Худайбергенов сравнивает этот механизм с trade-in: человек может начать с небольшой квартиры, затем при расширении семьи перейти в более просторное жилье.

"Модель интегрирована с жилищной системой и дает возможность получать низкопроцентные ипотечные кредиты – примерно под 2-3 процента – и решать жилищный вопрос. Человек может покупать жилье несколько раз, а предыдущее жилье вернуть в местный аналог Отбасы. По сути, это модель trade-in", – объяснил эксперт.

Он привел пример: в молодости семья покупает одно- или двухкомнатную квартиру, позже, когда появляются дети, продает ее обратно, получает дополнительный кредит и покупает жилье большей площади.

"В старости, когда дети выросли, а кредит полностью выплачен, человек имеет право продать квартиру обратно и переселиться в квартиру меньшей комнатности. Причем его обязательно поселят недалеко от детей, а разницу в стоимости положат на пенсионный счет, где ставка доходности выше, чем по депозитам", – отметил Худайбергенов.

Как модель связана с медициной

Еще одно важное направление – здравоохранение. По словам экономиста, в сингапурской модели часть накоплений может использоваться для медицинского страхования. Это позволяет человеку получать медицинскую защиту без дополнительных расходов из текущей зарплаты.

"Со своих пенсионных накоплений человек покупает медстраховку и, по сути, получает полное медицинское обеспечение, не тратя на это деньги с зарплаты. Виды страховок разные, они недорогие, а схема оплаты – ежемесячная", – пояснил экономист.

По его мнению, такой подход выгоден не только гражданам, но и самой системе здравоохранения.

"Система здравоохранения получает возможность видеть полную медицинскую карту населения и заранее понимать, какие болезни лечить, какие лекарства закупать, каких специалистов готовить и какие больницы строить. Это резко снижает вероятность неправильного планирования и неэффективных трат", – сказал Худайбергенов.

Что может измениться для Казахстана

Если Казахстан решит перенять сингапурский опыт, первым заметным изменением, по мнению экономиста, может стать снижение нагрузки на фонд оплаты труда. Это потребует пересмотра налоговой системы.

"Во-первых, это снижение нагрузки на ФОТ. В целом население и бизнес начнут платить меньше. Для этого нужно будет менять налоговую систему", – отметил Худайбергенов.

При этом, по его словам, Казахстану не обязательно создавать новые институты с нуля. В стране уже есть структуры, которые можно интегрировать между собой: ЕНПФ, Отбасы банк, Государственный фонд социального страхования, Фонд социального медицинского страхования.

"Не нужно менять институциональную систему, но при этом они все между собой будут тестно интегрированы. В Сингапуре есть свой аналог ЕНПФ, Отбасы, ГФСС и ФСМС. Просто они связаны между собой и работают по другим правилам", – пояснил эксперт.

Еще один возможный эффект реформы, считает экономист, связан с работой акиматов. Если жилищный вопрос будет решаться через специализированную систему, местным исполнительным органам будет проще заниматься долгосрочным территориальным планированием.

"Все акиматы получат облегчение. Им не нужно будет решать жилищный вопрос, потому что он будет решаться через Отбасы. Но акиматы будут получать демографический прогноз на 10 лет вперед по своему региону и прогноз по выкупу жилья", – сказал Худайбергенов.

Как это может повлиять на экономику

По мнению Олжаса Худайбергенова, сингапурская модель может повлиять не только на пенсионную систему, но и на экономику в целом. Если пенсионные накопления будут связаны с жильем и медициной, у граждан появится больше мотивации официально показывать доходы и регулярно делать взносы.

Кроме того, такая система может создать постоянный спрос на жилье, медицинские услуги, строительство и инфраструктуру. Это важно и для государства, и для бизнеса: они смогут заранее понимать, сколько жилья, школ, больниц, дорог и других объектов понадобится в ближайшие годы.

"Интеграция с системой жилищного обеспечения сделала пенсионную систему одним из ключевых источников экономического роста. Благодаря особенностям этой пенсионной модели все интегрированные системы получают долгосрочный и устойчивый поток финансирования", – отметил экономист.

По словам эксперта, когда у бизнеса есть понятный спрос на годы вперед, он может лучше планировать работу, снижать расходы и становиться более конкурентоспособным.

"Бизнес получает гарантированный спрос на свои товары и услуги на годы вперед. Это позволяет минимизировать себестоимость и становиться конкурентоспособным", – пояснил Худайбергенов.

Есть ли у сингапурской модели недостатки

По словам Худайбергенова, с точки зрения операционной устойчивости у сингапурской модели нет серьезных недостатков. Он отмечает, что система работает с 1965 года и сохраняет долгосрочную устойчивость.

Однако эксперт обращает внимание на демографический фактор. По его словам, проблема низкой рождаемости может стать вызовом для любой пенсионной системы, даже если сама модель выстроена эффективно.

"Недостаток, который сейчас есть у многих стран, упирается в низкую рождаемость населения. Если семья рожает меньше двух детей, население сокращается, и рано или поздно это отразится на пенсионной системе. Но это проблема не самой пенсионной системы, а в целом идеологии государства и менталитета населения", – сказал экономист.

Подойдет ли модель Казахстану

Худайбергенов считает, что Казахстану необходимо переходить к сингапурскому подходу.

"У Казахстана нет выбора, кроме как перейти на сингапурскую модель. Текущая модель себя изжила", – считает экономист.

По его словам, многие успешные пенсионные модели других стран предполагают более высокую налоговую нагрузку. Сингапурский же подход, по мнению эксперта, интересен Казахстану тем, что позволяет связать охват населения с понятной для граждан мотивацией – жильем, медициной и будущей пенсией.

"Сингапурская модель – единственная, где налоговая нагрузка меньше, чем у нас, и при этом решен вопрос с охватом населения", – отметил Худайбергенов.

Он отметил, что в Сингапуре до реформы также были проблемы с охватом. Однако после интеграции пенсионной и жилищной систем ситуация, по его словам, изменилась.

"Как только пенсионную систему интегрировали с жилищной, охват быстро вырос до 70-80 процентов, в течение пяти лет дошел до 90 процентов, а в следующие пять лет – до 100 процентов", – сказал Худайбергенов.

По мнению эксперта, если Казахстан реализует такую реформу, она может изменить отношение граждан к пенсионным накоплениям.

"Люди научатся относиться к пенсионным накоплениям как к своему кошельку и смогут долгосрочно планировать свою жизнь и старость", – отметил он.

Что это даст будущим пенсионерам

Главный эффект для граждан, по мнению экономиста, заключается в том, что пенсионные накопления станут не абстрактными деньгами "на потом", а инструментом решения жизненных задач.

Если система будет работать правильно, человек сможет использовать ее для покупки жилья, медицинской защиты и формирования дохода в старости.

"Если реформу реализовать без искажений, каждый вкладчик получит возможность жить в собственном жилье, при этом в стране не будет старческой бедности", – заключил Олжас Худайбергенов.

Отметим, что в пресс-службе Минтруда сообщили, что все предложения находятся на стадии экспертного рассмотрения. Окончательные решения примут после анализа их влияния на социальную справедливость, финансовую устойчивость системы и интересы различных категорий граждан.