В Азербайджане пятый день продолжаются поиски утонувшей в Каспийском море девушки

В Азербайджане продолжаются поиски 19-летней Зейнаб Мамедзаде, пропавшей после трагического происшествия в Каспийском море у поселка Шувелян Хазарского района Баку.

Как сообщили в МЧС Азербайджана, в поисково-спасательной операции задействованы вертолет авиационного подразделения, сотрудники Службы спасения особого риска, а также Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах. О ходе операции общественность пообещали информировать дополнительно.

Инцидент произошел 6 июля на необорудованном участке побережья, расположенном примерно в двух километрах от ближайшей спасательной станции. В море начали тонуть четверо членов одной семьи.

Спасателям удалось спасти Расима Мамедова 1975 года рождения и Айтен Мамедзаде 2016 года рождения. Тело Рауля Мамедова 2005 года рождения было обнаружено и передано соответствующим службам. Поиски Зейнаб Мамедзаде продолжаются.