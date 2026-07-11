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В Азербайджане пятый день продолжаются поиски утонувшей в Каспийском море девушки

Спасательная операция продолжается пятый день, к ней привлечены авиация и силы МЧС.

11 Июля 2026, 02:25
АВТОР
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Pixabay.com 11 Июля 2026, 02:25
11 Июля 2026, 02:25
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Фото: Pixabay.com

В Азербайджане продолжаются поиски 19-летней Зейнаб Мамедзаде, пропавшей после трагического происшествия в Каспийском море у поселка Шувелян Хазарского района Баку.

Как сообщили в МЧС Азербайджана, в поисково-спасательной операции задействованы вертолет авиационного подразделения, сотрудники Службы спасения особого риска, а также Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах. О ходе операции общественность пообещали информировать дополнительно.

Инцидент произошел 6 июля на необорудованном участке побережья, расположенном примерно в двух километрах от ближайшей спасательной станции. В море начали тонуть четверо членов одной семьи.

Спасателям удалось спасти Расима Мамедова 1975 года рождения и Айтен Мамедзаде 2016 года рождения. Тело Рауля Мамедова 2005 года рождения было обнаружено и передано соответствующим службам. Поиски Зейнаб Мамедзаде продолжаются.

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