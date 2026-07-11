В Казахстане объявлено штормовое предупреждение на 12 июля

Сразу во всех регионах Казахстана на 12 июля объявлено штормовое предупреждение.

Как передает «Казгидромет», в Астане днем ожидается сильная жара - 35–37 градусов.

В Шымкенте прогнозируется северо-восточный ветер с порывами 15–20 м/с, при этом сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке и в центре Кызылординской области днем прогнозируется пыльная буря. Скорость северо-восточного и северного ветра составит 15–20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, а в центре и на юго-востоке - чрезвычайная. Кроме того, с 12 по 17 июля на юге региона днем ожидается очень сильная жара - до 45 градусов.

В Атырауской области ночью на западе и севере ожидаются небольшой дождь и гроза, ночью и утром на юге возможен туман. Днем на юге порывы ветра достигнут 15–18 м/с. На западе и юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Алматинской области днем прогнозируются кратковременный дождь и гроза, ветер с порывами 15–20 м/с. Аналогичные погодные условия ожидаются и в горах Иле Алатау, включая горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы.

В горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь и гроза, а днем на западе и севере — пыльная буря. Ветер усилится до 15–20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, а на западе, севере, юге и в центре - чрезвычайная.

Высокая пожарная опасность сохранится на западе, юге и востоке Акмолинской области.

В Западно-Казахстанской области на севере, востоке и юге ожидаются дождь, гроза, град и шквал, ночью на севере местами пройдут сильные дожди. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с. С 12 по 15 июля днем здесь также прогнозируется сильная жара до 35–38 градусов. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге области Улытау ожидается высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области на востоке сохраняется высокая пожарная опасность, а на севере и западе - чрезвычайная.

В Мангистауской области ночью и утром на западе ожидается туман. На севере и в центре ветер усилится до 15–18 м/с. Высокая пожарная опасность ожидается на севере и сохраняется в центре и на северо-востоке области.

В Восточно-Казахстанской области ветер усилится до 15–20 м/с, днем местами порывы достигнут 23 м/с. Высокая пожарная опасность сохраняется на севере и юге, чрезвычайная — на северо-западе, юго-востоке и в центре региона.

В области Абай ветер также усилится до 15–20 м/с, местами с порывами до 23 м/с. Высокая пожарная опасность сохранится на юго-западе и в центре, чрезвычайная — на севере и юго-востоке.

В Павлодарской области на западе и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке - чрезвычайная.

В Костанайской области днем на западе ожидаются дождь, гроза и град, на севере - небольшой дождь и гроза. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью на северо-западе прогнозируются небольшой дождь и гроза, днем осадки ожидаются также на севере, западе и в центре. Порывы ветра достигнут 15–18 м/с. На юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах области Жетісу днем ожидаются кратковременный дождь и гроза. На востоке, севере и юге ветер усилится до 15–20 м/с, а в районе Алакольских озер порывы могут достигать 23–28 м/с. На западе и в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области днем в горных районах прогнозируются кратковременный дождь и гроза, на северо-востоке ожидается пыльная буря. Порывы ветра составят 15–20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, а на западе и севере - чрезвычайная.

В Северо-Казахстанской области днем на западе и севере ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром на западе возможен туман. Порывы юго-восточного ветра достигнут 15–20 м/с.