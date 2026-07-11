Невестки Мангистау поборются за звание лучших хранительниц традиций
Победительницы областного конкурса получат денежные призы, а лучшая команда представит регион на республиканском этапе.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актау стартовал областной конкурс «Абысын-Ажын – 2026», объединивший невесток из разных районов Мангистауской области. Участницы демонстрируют знание казахских традиций, семейных ценностей и национальных обычаев.
По информации Lada.kz, в этом году в конкурсе принимают участие семьи из Тупкараганского, Мангистауского и Бейнеуского районов, а также Жанаозена. На сцену вышли около 100 человек, из которых 68 — келін, остальные — их родственники, включая золовок и других членов семьи.
В рамках конкурса участницы выполняют творческие задания, показывают знание национальных традиций, семейного уклада и обычаев, а также раскрывают свои таланты и мастерство.
Победителей ждут денежные призы: за первое место предусмотрено 700 тысяч тенге, за второе — 500 тысяч, за третье — 300 тысяч тенге. Еще несколько участниц получат поощрительные премии по 100 тысяч тенге.
Как отметил руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области Нуртас Сали, главная цель проекта — укрепление института семьи, сохранение национальных традиций и популяризация семейных ценностей.
Организаторы также подчеркивают, что конкурс способствует укреплению взаимопонимания между членами семьи и знакомит жителей региона с культурными традициями разных районов Мангистауской области.
Команда-победитель представит регион на республиканском конкурсе «Абысын-Ажын», который пройдет в сентябре в Актобе.
Самое читаемое
- Казахстанцев предупредили об опасной жаре до +46 градусов
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 11 июля
- Минтруда меняет правила назначения пенсий в Казахстане
- Серьезная заявка – «Әділет» представила самый большой список кандидатов в депутаты Курултая
- Женщина погибла в массовом ДТП на трассе Алматы — Усть-Каменогорск