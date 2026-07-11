Невестки Мангистау поборются за звание лучших хранительниц традиций

В Актау стартовал областной конкурс «Абысын-Ажын – 2026», объединивший невесток из разных районов Мангистауской области. Участницы демонстрируют знание казахских традиций, семейных ценностей и национальных обычаев.

По информации Lada.kz, в этом году в конкурсе принимают участие семьи из Тупкараганского, Мангистауского и Бейнеуского районов, а также Жанаозена. На сцену вышли около 100 человек, из которых 68 — келін, остальные — их родственники, включая золовок и других членов семьи.

В рамках конкурса участницы выполняют творческие задания, показывают знание национальных традиций, семейного уклада и обычаев, а также раскрывают свои таланты и мастерство.

Победителей ждут денежные призы: за первое место предусмотрено 700 тысяч тенге, за второе — 500 тысяч, за третье — 300 тысяч тенге. Еще несколько участниц получат поощрительные премии по 100 тысяч тенге.

Как отметил руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области Нуртас Сали, главная цель проекта — укрепление института семьи, сохранение национальных традиций и популяризация семейных ценностей.

Организаторы также подчеркивают, что конкурс способствует укреплению взаимопонимания между членами семьи и знакомит жителей региона с культурными традициями разных районов Мангистауской области.

Команда-победитель представит регион на республиканском конкурсе «Абысын-Ажын», который пройдет в сентябре в Актобе.