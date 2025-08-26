Для капитального ремонта и реконструкции 323 км тепловых сетей предусмотрено около 130 млрд тенге. Об этом сообщил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.



Он уточнил, что из них 104,2 млрд тенге бюджетные средства и 25,2 млрд тенге идут в рамках тарифной сметы предприятий.

"На сегодня выполнение составляет 66%. Просим дать поручение акиматам завершить начатые работы до начала отопительного периода", — отметил Ерлан Аккенженов.

Министр добавил, что для принятия безотлагательных мер в текущем году из резерва Правительства выделены средства на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт теплоисточников и тепловых сетей на сумму 47,6 млрд. тенге, в том числе: