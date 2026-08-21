13 человек погибли при обвале на нелегальном руднике в Колумбии

По меньшей мере 13 рабочих погибли, еще семь получили ранения в результате оползня на нелицензированном руднике на юге Колумбии.

Как сообщает BBC, инцидент произошел накануне днем на открытом золотодобывающем руднике недалеко от муниципалитета Поликарпа в департаменте Нариньо.

Спасатели и местные жители извлекли тела погибших с помощью экскаваторов.

По словам местных жителей, на руднике регулярно работали около 50 человек, большинство из которых - представители коренного народа кильясинга. Четверо погибших были членами одной семьи.