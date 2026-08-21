13 человек погибли при обвале на нелегальном руднике в Колумбии
Рабочие оказались под завалами.
21 Августа 2026, 07:11
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21 Августа 2026, 07:1121 Августа 2026, 07:11
52Фото: Pixabay.com
По меньшей мере 13 рабочих погибли, еще семь получили ранения в результате оползня на нелицензированном руднике на юге Колумбии.
Как сообщает BBC, инцидент произошел накануне днем на открытом золотодобывающем руднике недалеко от муниципалитета Поликарпа в департаменте Нариньо.
Спасатели и местные жители извлекли тела погибших с помощью экскаваторов.
По словам местных жителей, на руднике регулярно работали около 50 человек, большинство из которых - представители коренного народа кильясинга. Четверо погибших были членами одной семьи.
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