Возгорание на пилораме в Семее ликвидировали пожарные ночью
4 Октября 2026, 09:02
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4 Октября 2026, 09:024 Октября 2026, 09:02
229Фото: Pixabay.com
В городе Семее по ул. Глинки на территории пилорамы открытым пламенем горит древесина.
На месте был организован штаб пожаротушения и 3 боевых участка. Организован подвоз воды.
На месте пожара силы и средства МЧС работали по повышенному рангу.
Информация о пострадавших не поступала.
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