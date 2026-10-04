Возгорание на пилораме в Семее ликвидировали пожарные ночью

В городе Семее по ул. Глинки на территории пилорамы открытым пламенем горит древесина.

На месте был организован штаб пожаротушения и 3 боевых участка. Организован подвоз воды.

На месте пожара силы и средства МЧС работали по повышенному рангу.

Информация о пострадавших не поступала.