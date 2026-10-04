  • Главная
  • Новости
  • Возгорание на пилораме в Семее ликвидировали пожарные ночью

Возгорание на пилораме в Семее ликвидировали пожарные ночью

4 Октября 2026, 09:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com 4 Октября 2026, 09:02
4 Октября 2026, 09:02
229
Фото: Pixabay.com

В городе Семее по ул. Глинки на территории пилорамы открытым пламенем горит древесина.

На месте был организован штаб пожаротушения и 3 боевых участка. Организован подвоз воды.

На месте пожара силы и средства МЧС работали по повышенному рангу.

Информация о пострадавших не поступала.

Самое читаемое

Наверх