В Алматы готовятся к сильному дождю: экстренные службы приведены в готовность

В Алматы коммунальные и экстренные службы перевели на усиленный режим работы из-за ожидаемых сильных осадков в ночь на 5 октября. По данным РГП «Казгидромет», после 21:00 4 октября в городе начнется небольшой дождь, а после полуночи осадки усилятся. Ночью местами ожидается до 15–20 мм дождя. Утром осадки ослабеют и, по прогнозу, завершатся до полудня. Также прогнозируются порывы северо-западного ветра до 15–18 м/с.

Для предотвращения возможных подтоплений в Алматы организуют дежурство 70 мобильных бригад. В готовности находятся 337 единиц спецтехники, 103 мотопомпы и 2,4 тыс. мешков с песком. К работам привлекли 717 специалистов коммунальных и экстренных служб. Основные силы сосредоточат на участках, где возможно скопление воды. Там будут дежурить ассенизаторские машины, а дорожные рабочие получат мотопомпы и необходимый инструмент.

Всего на смену выйдут 3080 дорожных рабочих и 1225 единиц спецтехники. В работах задействованы ГКП «Алматы Тазалык» и частные подрядные организации. При этом 5 октября в Алматы ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура днем составит около +13…+14 °C, к вечеру похолодает до +9 °C. В вечерние часы прогнозируется туман.