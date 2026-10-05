После трагедии на Каспии: выжившие моряки встретились с родными

Матросы срочной службы, выжившие после трагедии на Каспийском море, начали возвращаться домой. Кадры встреч с родными появились в социальных сетях. Одним из первых в Жанаозен вернулся 19-летний Акжол Темерхан. Незадолго до этого молодой человек выписался из больницы, где проходил лечение и реабилитацию после полученных травм.

Встреча с родными прошла без традиционных для демобилизации торжеств, музыки и празднования. В ближайшее время Акжол вместе с родителями намерен посетить семьи всех 14 погибших сослуживцев и выразить им соболезнования. Позднее домой вернулись еще двое выживших моряков — Куандык Бекет и Никита Удалов. В социальных сетях появились кадры с перрона и первых минут их встречи с семьями.

Все трое военнослужащих были удостоены государственных наград за мужество, героизм и самоотверженность, проявленные при спасении сослуживцев в экстремальных условиях. Куандык Бекет, Никита Удалов и Акжол Темерхан награждены медалями «Ерлігі үшін».