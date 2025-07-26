Подозреваемый, скрывавшийся 13 лет за групповое изнасилование, экстрадирован из Кыргызстана, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК, в 2012 году в Жамбылской области подозреваемый совместно с другими шестью лицами, пригласив двух девушек на мероприятие, подмешали им в напитки клофелин и, приведя их в беспомощное состояние, совершили половой акт против их воли.

Как оказалось, соучастники преступления ранее осуждены к различным срокам наказания, за исключением фигуранта, который скрылся и 13 лет находился в розыске.

"В апреле текущего года он задержан в г.Бишкек и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на родину",- говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.