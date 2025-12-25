История туристической поездки в Южную Корею, запланированной на конец октября — начало ноября 2025 года, стала показательным примером рисков, с которыми могут столкнуться потребители на туристическом рынке, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минторговли.

Поездка была отменена за два дня до вылета. Турист, оплативший тур в рассрочку через банк, оказался в ситуации, когда путешествие не состоялось, а сумма в размере 1 310 000 тенге осталась у организатора. После отмены клиент подал заявление на возврат средств и получил заверение о том, что деньги будут возвращены в соответствии с условиями договора.

Однако процесс возврата затянулся. По прошествии более 45 дней средства так и не были перечислены, при этом заявителю не предоставлялись четкие сроки и подтверждения возврата. В связи с этим турист был вынужден обратиться за защитой своих прав в государственные органы.

Обращение, поданное 9 декабря 2025 года, рассмотрел уполномоченный департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области. По итогам разбирательства требования заявителя были удовлетворены в полном объеме, а денежные средства за несостоявшийся тур возвращены полностью.

Специалисты отмечают, что данный случай наглядно демонстрирует важность знания потребительских прав и готовности отстаивать их в правовом поле. При задержке возврата средств за неоказанную услугу обращение в уполномоченные государственные органы может стать действенным способом защиты интересов.

История завершилась положительно, однако она вновь акцентирует внимание на ответственности участников туристического рынка и необходимости прозрачных и своевременных механизмов возврата средств, напоминая потребителям о важности фиксировать договоренности и не откладывать обращение за защитой своих прав.