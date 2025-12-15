На северо-западе Пакистана силы безопасности провели две успешные контртеррористические операции, в ходе которых были ликвидированы 13 боевиков, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Об этом сообщили пакистанские военные, подчеркнув, что действия проводились на основе оперативных разведданных.

По информации Межведомственной службы по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана, первая операция состоялась 12 декабря в округе Мохманд провинции Хайбер-Пахтунхва. Поводом для нее стали данные о присутствии в районе боевиков, связанных с террористической группировкой, финансируемой из-за рубежа.

Силы безопасности нанесли удар по предполагаемому укрытию экстремистов. В ходе интенсивной перестрелки были уничтожены семь боевиков, представлявших угрозу для стабильности и безопасности региона.

Вторая операция была проведена в субботу в округе Банну. В результате еще шесть террористов были ликвидированы, сообщили в ISPR, отметив, что действия подразделений носили точечный и скоординированный характер.

В настоящее время в районах проведения операций продолжаются зачистные мероприятия. Силы безопасности Пакистана предпринимают меры для выявления и уничтожения возможных оставшихся боевиков, чтобы не допустить новых угроз и обеспечить безопасность местного населения.