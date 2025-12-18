В Казахстане по итогам 2025 года реализовано 173 индустриальных проекта на общую сумму 1,3 трлн тенге, что позволило создать порядка 22 тысяч постоянных рабочих мест, передает BAQ.KZ.со ссылкой на пресс-службу правительства.

Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков на итоговой пресс-конференции, посвященной исполнению предвыборной программы Президента.

По его словам, всего на текущий год было запланировано 190 индустриальных проектов, при этом большая их часть уже введена в эксплуатацию. Реализация проектов охватила ключевые отрасли обрабатывающей промышленности и стала одним из факторов расширения производственной базы страны.

В числе наиболее значимых инициатив вице-министр отметил запуск новых производств в машиностроении и перерабатывающем секторе.