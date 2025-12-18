1,3 трлн тенге инвестировано в новые заводы Казахстана
Индустриализация принесла экономике 22 тысячи рабочих мест.
В Казахстане по итогам 2025 года реализовано 173 индустриальных проекта на общую сумму 1,3 трлн тенге, что позволило создать порядка 22 тысяч постоянных рабочих мест, передает BAQ.KZ.со ссылкой на пресс-службу правительства.
Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков на итоговой пресс-конференции, посвященной исполнению предвыборной программы Президента.
По его словам, всего на текущий год было запланировано 190 индустриальных проектов, при этом большая их часть уже введена в эксплуатацию. Реализация проектов охватила ключевые отрасли обрабатывающей промышленности и стала одним из факторов расширения производственной базы страны.
В числе наиболее значимых инициатив вице-министр отметил запуск новых производств в машиностроении и перерабатывающем секторе.
"Среди значимых проектов – производство автомобилей брендов KIA, Chery, Changan, Haval и Tank, выпуск алюминиевой упаковки, бытовой техники и стальных труб. Это реальные предприятия, усиливающие промышленный потенциал страны", — подчеркнул Олжас Сапарбеков.
