В Казахстане энергетика переживает этап структурных перемен. В стране функционируют 234 электростанции, из которых 158 – это объекты возобновляемой энергетики суммарной мощностью свыше 3 ГВт. Однако инфраструктура остаётся уязвимой: средний износ оборудования достигает 56 %, что ограничивает возможности по покрытию растущего энергопотребления. Как развиваются газовые проекты, модернизация коммунальной инфраструктуры и программа "тариф в обмен на инвестиции" – об этом узнала корреспондент BAQ.KZ.

"Сохранение энергетической безопасности, надёжное обеспечение экономики и населения энергией остаются приоритетом государственной политики", - отметили в Минэнерго.

Доля "зелёной" генерации в Казахстане достигла 7,2 %, или 6,47 млрд кВт·ч за девять месяцев. Основной объём выработки пришёлся на ветровые и солнечные станции. В министерстве подчеркивают, что переход к низкоуглеродной энергетике требует не только новых мощностей, но и обновления существующих. В частности, к 2035 году планируется ввести более 26 ГВт новых мощностей, включая строительство теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.

"Проекты по строительству ТЭЦ в этих городах уже запущены: заключены контракты на поставку оборудования, монтаж и пусконаладочные работы", - сообщили в ведомстве.

Зеленая энергетика набирает обороты

По данным Минэнерго, в Казахстане действует 156 объектов ВИЭ установленной мощностью 3,12 ГВт. Среди них – 63 ветровые станции (1,57 ГВт), 48 солнечных (1,26 ГВт), 42 гидроэлектростанции (0,29 ГВт) и три биогазовые станции. До конца 2025 года планируется реализовать девять новых проектов ВИЭ общей мощностью 455,5 МВт.

Развитие возобновляемой энергетики сопровождается модернизацией существующих станций. Новые газовые турбины и реконструкция старых установок позволят повысить эффективность и снизить выбросы. По расчётам министерства, к 2026 году мощность солнечных и ветровых станций вырастет до 3,5 ГВт, что обеспечит энергетический баланс в условиях роста потребления.

Нефтяная и газовая отрасли

На фоне энергетических реформ нефтегазовый сектор показывает рекордные результаты. В июне 2025 года на месторождении Тенгиз завершён проект расширения стоимостью около 49 млрд долларов. Он позволит увеличить общую добычу до 40 млн тонн в год и ежегодно наращивать производство нефти в стране на 12 млн тонн.

За девять месяцев текущего года Казахстан добыл 75,7 млн тонн нефти, что на 13,2 % больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Кроме того, завершено расширение битумного завода CASPI BITUM, увеличившее его производительность до 750 тыс. тонн в год. Общая мощность четырёх действующих битумных заводов страны теперь достигает 1,52 млн тонн, что полностью покрывает внутренние потребности.

Для перехода от сырьевой модели к глубокой переработке нефтепродуктов правительство в июле 2025 года утвердило Концепцию развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2040 года. Документ предусматривает увеличение совокупной мощности отечественных НПЗ с 18 до 39 млн тонн в год, улучшение качества переработки и экологических показателей.

Газовая отрасль также на пороге расширения. В 2025 году запланирована добыча 62,8 млрд м³ газа. Активно реализуются проекты строительства газоперерабатывающих заводов на месторождениях Кашаган, Карачаганак и в Жанаозене. Так, завод в Кашагане мощностью 2,5 млрд м³ планируется ввести в эксплуатацию в конце 2025 года, Карачаганакский завод (4 млрд м³) завершится к 2029 году, а Жанаозенский (0,9 млрд м³) – к 2027 году.

"Реализация этих проектов позволит увеличить внутренние ресурсы газа и обеспечить потребности населения и промышленности", - пояснили в Минэнерго.

По итогам 2025 года уровень газификации населения достигнет 63,8 %, что обеспечит подключение к природному газу почти 293 тыс. человек. Введён в эксплуатацию магистральный газопровод "Талдыкорган – Ушарал", а также продолжается строительство второй линии газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент".

Тарифная политика и модернизация инфраструктуры

В энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) ключевым инструментом модернизации стала программа "Тариф в обмен на инвестиции". По данным Минэнерго, за два года она обеспечила привлечение 605 млрд тенге инвестиций, что позволило отремонтировать 12,3 тыс. км инженерных сетей и снизить их износ на 6,2 процентных пункта.

Кроме того, в рамках программы развития ЖКХ предусмотрено обновление 86 тыс. км коммунальных сетей на сумму около 6,8 трлн тенге. Для снижения тарифной нагрузки на население введены меры господдержки, включая субсидирование процентных ставок по кредитам и адресную помощь социально уязвимым категориям.

Национальный проект "Энергетика и ЖКХ 2024–2035"

В декабре 2024 года правительство утвердило национальный проект, направленный на обновление инфраструктуры и снижение аварийности в коммунально-энергетическом секторе. Проект предусматривает сокращение числа аварий на 20 % и уменьшение износа оборудования до 40 %. Общий объём инвестиций оценивается в 13 трлн тенге.

"Национальный проект позволит обеспечить бесперебойную работу тепловой, электрической и водной инфраструктуры, повысить качество жизни граждан и устойчивость экономики", - подчеркнули в Минэнерго.

Помимо инфраструктурных решений, проект предполагает вовлечение отечественных производителей. Определено 2 786 товарных позиций на сумму 2,24 трлн тенге, по которым сформирован пул из 220 казахстанских предприятий.

Казахстанская энергетика стоит на пороге масштабной модернизации. С одной стороны, страна активно развивает "зелёные" технологии, расширяет добычу нефти и газа, внедряет инвестиционные механизмы. С другой – сохраняются структурные проблемы: высокий уровень износа сетей, растущее потребление и риск энергетического дефицита.

"Обеспечение энергетической безопасности требует не только ввода новых мощностей, но и системного повышения эффективности действующих станций", - отмечают в Министерстве энергетики.

По оценкам аналитиков, стабильность энергосистемы в ближайшие годы будет зависеть от успешной реализации национальных проектов, привлечения инвестиций и ускорения перехода на низкоуглеродную энергетику.