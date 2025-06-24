С 16 по 22 июня контакт-центр 1403 обработал порядка 13 тысяч обращений от граждан, связанных с состоянием республиканских автодорог, передает BAQ.KZ.

С каждым годом число обращений растёт, что свидетельствует как об активности граждан, так и о востребованности оперативной обратной связи. В течение недели операторы приняли 10 052 звонка, ещё 2 248 обращений были обработаны автоматически через интерактивную голосовую систему (IVR). Также в работу были взяты сообщения, поступившие через социальные мессенджеры.

Больше всего жалоб поступило из Акмолинской, Кызылординской и Туркестанской областей. Все обращения были рассмотрены в установленные сроки.

В "КазАвтоЖоле" подчёркивают, что граждане могут обращаться в контакт-центр 1403 по вопросам состояния дорог, их очистки, ремонтов, а также по другим проблемам, связанным с обслуживанием республиканских трасс.

В будущем планируется расширение функционала сервиса и дальнейшее развитие цифровых каналов связи.