В городе Шалкар 23 мая спасателями оперативно-спасательного отряда ДЧС было обнаружено и извлечено из озера тело 14-летнего подростка, передает BAQ.KZ.

Трагедия произошла 22 мая около 17:00. Мальчик 2010 года рождения утонул во время купания в запрещённом для этого месте, в районе дамбы озера Шалкар. Глубина в этом месте достигает 4-6 метров, а на берегу установлен предупредительный знак о запрете купания.

Поисковые работы велись на участке размером 120×40 метров. Спасатели прибыли на место и на следующий день обнаружили тело ребёнка.

Департамент по чрезвычайным ситуациям в очередной раз призывает родителей не оставлять детей без присмотра и строго соблюдать правила безопасности на воде.

"Берегите детей. Не допускайте их к купанию в необорудованных местах. Любая беспечность может обернуться трагедией", — напомнили в ДЧС.

Ранее мы писали о том, что казахстанцам запретили купаться во всех водоемах страны.