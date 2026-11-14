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  • Более двух тысяч молодых алматинцев бесплатно освоили востребованные профессии

Более двух тысяч молодых алматинцев бесплатно освоили востребованные профессии

В рамках проекта Skill All участники прошли обучение по 67 очным курсам и 30 онлайн-программам.

14 Ноября 2026, 16:17
АВТОР
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Акимат города Алматы 14 Ноября 2026, 16:17
14 Ноября 2026, 16:17
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Фото: Акимат города Алматы

В Алматы 2 058 молодых людей прошли бесплатное обучение по проекту Skill All. Программы направлены на получение востребованных профессиональных навыков, помощь в трудоустройстве и развитие предпринимательских инициатив.

Всего для участников организовали 67 очных курсов и 30 онлайн-программ на казахском и русском языках. Молодежь обучают программированию на Python, QA-тестированию, графическому дизайну, маркетингу, управлению проектами и применению искусственного интеллекта.

Кроме того, доступны курсы по организации мероприятий, архитектурному проектированию и BIM-моделированию.

Очные занятия проходят в молодежных комьюнити-центрах, университетах и образовательных организациях города. Для дистанционного обучения работает платформа JasAlmaty.kz.

Проект реализуется в рамках государственной молодежной политики. В том числе он ориентирован на молодых людей, которые не работают и не получают образование.

Участие во всех программах бесплатное.

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