Более двух тысяч молодых алматинцев бесплатно освоили востребованные профессии

В Алматы 2 058 молодых людей прошли бесплатное обучение по проекту Skill All. Программы направлены на получение востребованных профессиональных навыков, помощь в трудоустройстве и развитие предпринимательских инициатив.

Всего для участников организовали 67 очных курсов и 30 онлайн-программ на казахском и русском языках. Молодежь обучают программированию на Python, QA-тестированию, графическому дизайну, маркетингу, управлению проектами и применению искусственного интеллекта.

Кроме того, доступны курсы по организации мероприятий, архитектурному проектированию и BIM-моделированию.

Очные занятия проходят в молодежных комьюнити-центрах, университетах и образовательных организациях города. Для дистанционного обучения работает платформа JasAlmaty.kz.

Проект реализуется в рамках государственной молодежной политики. В том числе он ориентирован на молодых людей, которые не работают и не получают образование.

Участие во всех программах бесплатное.