В Илеке под Актобе утонул 14-летний подросток, тело обнаружили спустя несколько часов поисков, передает BAQ.KZ.

По данным издания "Диапазон", трагедия произошла 11 июля в селе Курайли, недалеко от Актобе.

Поисковые работы начались в 17:01. На месте происшествия работали сотрудники ДЧС Актюбинской области, задействовав дрон и водолазов.

Тело мальчика 2011 года рождения было обнаружено около 21:30. Как отметили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, подросток купался в необорудованном месте и при неустановленных обстоятельствах.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Призываем жителей соблюдать меры безопасности на водоемах и не купаться в несанкционированных местах", - сообщили в ДЧС.