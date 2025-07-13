14-летний подросток утонул в реке близ Актобе
Для поиска тела задействовали водолазов и дрон
Сегодня, 16:51
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Сегодня, 16:51Сегодня, 16:51
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В Илеке под Актобе утонул 14-летний подросток, тело обнаружили спустя несколько часов поисков, передает BAQ.KZ.
По данным издания "Диапазон", трагедия произошла 11 июля в селе Курайли, недалеко от Актобе.
Поисковые работы начались в 17:01. На месте происшествия работали сотрудники ДЧС Актюбинской области, задействовав дрон и водолазов.
Тело мальчика 2011 года рождения было обнаружено около 21:30. Как отметили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, подросток купался в необорудованном месте и при неустановленных обстоятельствах.
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Призываем жителей соблюдать меры безопасности на водоемах и не купаться в несанкционированных местах", - сообщили в ДЧС.
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