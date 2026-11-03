14-летний школьник в коме: что сообщила глава Минздрава
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Состояние 14-летнего подростка, который впал в кому после избиения в Жамбылской области, остается тяжелым. Сейчас мальчик находится в больнице, а его транспортировка в Астану невозможна. О состоянии ребенка журналистам рассказала министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
«Состояние ребенка действительно тяжелое. Ему 14 лет, сейчас он находится в медикаментозной коме. Его состояние пока не позволяет транспортировку», - сообщила министр.
По словам Альназаровой, за состоянием подростка следят специалисты республиканского уровня. Они подключились к лечению дистанционно и проводят консультации с помощью телемедицины.
«После стабилизации состояния мы планируем доставить ребенка в Астану силами санитарной авиации. Пока говорить об этом рано», - пояснила глава Минздрава.
Что произошло с подростком
Ранее стало известно, что в селе Бирлесу-Енбек Жамбылской области 14-летний школьник попал в больницу после избиения.
По словам родственников, подростка жестоко избили. После произошедшего он впал в кому и был госпитализирован в больницу села Аса.
О случившемся один из родственников сообщил в социальных сетях. По его утверждению, мальчик не может самостоятельно дышать.
Близкие пострадавшего требуют всестороннего расследования обстоятельств происшествия и привлечения виновных к ответственности.
Сейчас, по словам министра здравоохранения, первоочередная задача медиков заключается в стабилизации состояния ребенка. Только после этого можно будет рассматривать вопрос о его перевозке в Астану.
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