14-летний школьник в коме: что сообщила глава Минздрава

Состояние 14-летнего подростка, который впал в кому после избиения в Жамбылской области, остается тяжелым. Сейчас мальчик находится в больнице, а его транспортировка в Астану невозможна. О состоянии ребенка журналистам рассказала министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

«Состояние ребенка действительно тяжелое. Ему 14 лет, сейчас он находится в медикаментозной коме. Его состояние пока не позволяет транспортировку», - сообщила министр.

По словам Альназаровой, за состоянием подростка следят специалисты республиканского уровня. Они подключились к лечению дистанционно и проводят консультации с помощью телемедицины.

«После стабилизации состояния мы планируем доставить ребенка в Астану силами санитарной авиации. Пока говорить об этом рано», - пояснила глава Минздрава.

Что произошло с подростком

Ранее стало известно, что в селе Бирлесу-Енбек Жамбылской области 14-летний школьник попал в больницу после избиения.

По словам родственников, подростка жестоко избили. После произошедшего он впал в кому и был госпитализирован в больницу села Аса.

О случившемся один из родственников сообщил в социальных сетях. По его утверждению, мальчик не может самостоятельно дышать.

Близкие пострадавшего требуют всестороннего расследования обстоятельств происшествия и привлечения виновных к ответственности.

Сейчас, по словам министра здравоохранения, первоочередная задача медиков заключается в стабилизации состояния ребенка. Только после этого можно будет рассматривать вопрос о его перевозке в Астану.