В Атырауской области 12 многодетных семей получили ключи от новых домов
2 Ноября 2026, 18:03
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2 Ноября 2026, 18:032 Ноября 2026, 18:03
150Фото: Акимат Атырауской области
В Макатском районе Атырауской области ещё 12 многодетных семей стали обладателями собственного жилья. Новосёлам вручили ключи от новых домов: девять семей будут жить в посёлке Доссор, ещё три — в посёлке Макат.
Торжественная церемония вручения ключей прошла с участием акима района Азамата Мамбетова. Он поздравил семьи с долгожданным новосельем и пожелал им благополучия, семейного счастья и уюта в новых домах.
Также глава района подчеркнул, что работа по обеспечению населения жильём и оказанию социальной поддержки будет продолжена.
Отметим, что с начала года в Макатском районе жильём обеспечены 48 семей, относящихся к социально уязвимым категориям населения.
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