В Атырауской области 12 многодетных семей получили ключи от новых домов

В Макатском районе Атырауской области ещё 12 многодетных семей стали обладателями собственного жилья. Новосёлам вручили ключи от новых домов: девять семей будут жить в посёлке Доссор, ещё три — в посёлке Макат.

Торжественная церемония вручения ключей прошла с участием акима района Азамата Мамбетова. Он поздравил семьи с долгожданным новосельем и пожелал им благополучия, семейного счастья и уюта в новых домах.

Также глава района подчеркнул, что работа по обеспечению населения жильём и оказанию социальной поддержки будет продолжена.

Отметим, что с начала года в Макатском районе жильём обеспечены 48 семей, относящихся к социально уязвимым категориям населения.