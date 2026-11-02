Учёные СКУ разработали технологию повышения долговечности дорог с использованием промышленных отходов

В Послании народу Казахстана от 28 октября 2026 года Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил развитие инфраструктуры, повышение качества автомобильных дорог и внедрение отечественных научных разработок в производство среди приоритетных задач.

В этом направлении учёные Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева разработали технологию модификации дорожного битума с использованием вторичного промышленного сырья. Разработка направлена на повышение прочности и долговечности асфальтобетонного покрытия, а также рациональное использование отходов производства.

Исследования проводились в 2023–2025 годах при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РК. Научную группу возглавила кандидат химических наук, профессор СКУ Антонина Дюрягина.

В основе технологии — применение очищенной отработанной герметизирующей жидкости теплоэлектроцентралей и специальной добавки, полученной из отходов нефтехимического производства.

Лабораторные испытания показали, что водопоглощение модифицированного асфальтобетона снизилось на 35%, а прочность после водонасыщения увеличилась почти на 50% по сравнению с контрольными образцами. Также улучшились показатели термостойкости материала.

Разработка прошла апробацию в производственных условиях: на асфальтобетонном заводе изготовили 40 тонн модифицированного битума, который использовали для устройства опытного участка дороги Каракога – Петропавловск протяжённостью 200 метров. Лабораторные исследования подтвердили соответствие покрытия нормативным требованиям.

Практическое внедрение проекта осуществляется по поручению акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова при участии региональных дорожных организаций.

По словам заведующей кафедрой «Химия и химические технологии» Юлии Бызовой, следующий этап предусматривает мониторинг состояния дорожного покрытия после осенне-зимнего и весеннего периодов. Специалисты оценят наличие трещин, колейности и изменения прочности, сравнив результаты с контрольным участком.

Разработка имеет и экологическое значение. По расчётам учёных, при ежегодной переработке 10 тысяч тонн битума можно использовать до 10 тонн вторичного промышленного сырья, сократив объёмы отходов, требующих утилизации.

При подтверждении эффективности по итогам мониторинга и прохождении необходимых процедур допуска технология может быть внедрена при строительстве и ремонте автомобильных дорог Казахстана.