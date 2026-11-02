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  • В Кызылорде двух чиновников оштрафовали за незаконное вмешательство в работу инвестора

В Кызылорде двух чиновников оштрафовали за незаконное вмешательство в работу инвестора

2 Ноября 2026, 11:19
АВТОР
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baq.kz 2 Ноября 2026, 11:19
2 Ноября 2026, 11:19
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Фото: baq.kz

В Кызылорде руководителя и главного специалиста городского управления санитарно-эпидемиологического контроля оштрафовали за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность. Каждый заплатит по 432 500 теңге.

Нарушение выявила городская прокуратура при защите прав инвестора, товарищества с ограниченной ответственностью «TEMA RETAILKZ».

Как установила проверка, управление санитарно-эпидемиологического контроля применило к компании меру оперативного реагирования без предварительного согласования с прокуратурой. Документы на согласование направили уже после принятия решения.

Прокуратура признала меру необоснованной и отказала в ее согласовании. После внесения акта прокурорского надзора в областной департамент санитарно-эпидемиологического контроля решение в отношении инвестора отменили.

Руководителя и главного специалиста городского управления привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 173 Кодекса Казахстана об административных правонарушениях.

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