В Кызылорде двух чиновников оштрафовали за незаконное вмешательство в работу инвестора

В Кызылорде руководителя и главного специалиста городского управления санитарно-эпидемиологического контроля оштрафовали за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность. Каждый заплатит по 432 500 теңге.

Нарушение выявила городская прокуратура при защите прав инвестора, товарищества с ограниченной ответственностью «TEMA RETAILKZ».

Как установила проверка, управление санитарно-эпидемиологического контроля применило к компании меру оперативного реагирования без предварительного согласования с прокуратурой. Документы на согласование направили уже после принятия решения.

Прокуратура признала меру необоснованной и отказала в ее согласовании. После внесения акта прокурорского надзора в областной департамент санитарно-эпидемиологического контроля решение в отношении инвестора отменили.

Руководителя и главного специалиста городского управления привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 173 Кодекса Казахстана об административных правонарушениях.