В Кызылорде двух чиновников оштрафовали за незаконное вмешательство в работу инвестора
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Кызылорде руководителя и главного специалиста городского управления санитарно-эпидемиологического контроля оштрафовали за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность. Каждый заплатит по 432 500 теңге.
Нарушение выявила городская прокуратура при защите прав инвестора, товарищества с ограниченной ответственностью «TEMA RETAILKZ».
Как установила проверка, управление санитарно-эпидемиологического контроля применило к компании меру оперативного реагирования без предварительного согласования с прокуратурой. Документы на согласование направили уже после принятия решения.
Прокуратура признала меру необоснованной и отказала в ее согласовании. После внесения акта прокурорского надзора в областной департамент санитарно-эпидемиологического контроля решение в отношении инвестора отменили.
Руководителя и главного специалиста городского управления привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 173 Кодекса Казахстана об административных правонарушениях.
Самое читаемое
- В Алматы демонтируют центральную полосу BRT на проспекте Райымбека
- Египет ужесточил въезд для туристов из стран Центральной Азии, кроме Казахстана
- 72% казахстанской пшеницы относится к третьему классу: как это повлияет на экспорт?
- В Шымкенте полностью открыли новый путепровод через железную дорогу на улице Тиленшина
- Более 23 тысяч пенсионеров Астаны посещают Центр активного долголетия