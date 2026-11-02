Казахстан собрал один из крупнейших урожаев за 15 лет: что стоит за высокими показателями

Казахстан завершил уборочную кампанию 2026 года с одним из лучших результатов за последние 15 лет. Несмотря на продолжительную засуху в отдельных зерносеющих регионах, аграрии собрали 24,3 млн тонн зерна при средней урожайности 15,6 центнера с гектара. За последние три года в сельском хозяйстве страны произошли заметные изменения: увеличились объёмы финансирования, ускорилось обновление техники, расширилось применение минеральных удобрений и качественных семян. Одновременно Казахстан начал активнее переходить от традиционного выращивания зерновых к производству более широкого ассортимента сельскохозяйственных культур. Какие решения повлияли на результаты уборочной кампании, почему высокий урожай удалось сохранить в условиях засухи и что это означает для экономики страны, разбирался корреспондент BAQ.KZ.

Как изменился урожай за последние годы

Последние четыре года стали для сельского хозяйства Казахстана периодом серьёзных изменений. За это время страна прошла путь от сложной уборочной кампании до рекордных показателей производства зерна.

В 2023 году аграрии собрали около 17,1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Неблагоприятные погодные условия отразились на урожайности и качестве продукции. Сельхозпроизводители столкнулись с трудностями при уборке, а часть хозяйств понесла дополнительные расходы.

Уже в 2024 году ситуация существенно изменилась. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур достиг 25,2 млн тонн. Рост составил почти 47% по сравнению с предыдущим годом.

В 2025 году Казахстан получил рекордный урожай. По оперативным итогам уборочной кампании было собрано 27,1 млн тонн зерна, включая 20,3 млн тонн пшеницы.

В нынешнем сезоне показатель составил 24,3 млн тонн. Хотя результат оказался ниже прошлогоднего, он вошёл в тройку лучших за последние 15 лет.

Особенность ситуации заключается в том, что Казахстану удалось сохранить высокий уровень производства даже после сокращения посевных площадей пшеницы и в условиях дефицита осадков в отдельных регионах. Это позволяет рассматривать результаты последних сезонов не только с точки зрения количества собранного зерна, но и через изменения, происходящие непосредственно в сельскохозяйственном производстве.

Важную роль продолжают играть погодные условия. Однако наряду с ними всё большее значение приобретают техническая оснащённость хозяйств, доступность финансирования, качество семян, применение удобрений и соблюдение агротехнологий.

Фактически развитие отрасли постепенно смещается от увеличения посевных площадей к более эффективному использованию уже имеющихся сельскохозяйственных земель.

Какие факторы помогли сохранить урожайность

Сельское хозяйство Казахстана во многом зависит от природно-климатических условий. Особенно это касается северных и центральных регионов, где сосредоточена значительная часть зернового производства.

Количество осадков, температурный режим и состояние почвы непосредственно влияют на развитие растений. Недостаток влаги в период вегетации может замедлить рост культур, а продолжительная жара – сократить период формирования зерна.

В 2026 году аграрии столкнулись с продолжительной засухой в отдельных зерносеющих областях. Дефицит осадков создавал риски для урожайности, поскольку растения не получали необходимого количества влаги.

Тем не менее общий результат уборочной кампании оказался выше среднемноголетнего уровня.

Однако высокий результат обусловлен не только погодными условиями. Существенное значение имеют изменения в подходах к выращиванию сельскохозяйственных культур.

Современные агротехнологии предполагают более рациональную обработку почвы, сохранение накопленной влаги, правильный подбор сортов и своевременное проведение полевых работ.

В засушливых условиях особенно важно, чтобы растения могли максимально эффективно использовать доступные водные ресурсы. Для этого хозяйства применяют технологии, позволяющие уменьшать потери почвенной влаги и сохранять структуру почвы.

Значение имеет и соблюдение сроков посевной. Если работы проводятся с опозданием, растения могут столкнуться с неблагоприятными температурными условиями на наиболее чувствительных этапах развития.

При своевременной подготовке хозяйств часть подобных рисков удаётся снизить.

Вместе с тем высокий урожай не означает, что проблема климатической зависимости решена. Даже при использовании современных технологий погодные условия способны существенно влиять на конечный результат.

Опыт 2026 года показывает, что повышение устойчивости сельского хозяйства требует комплексной подготовки к каждому сезону. Одного увеличения посевных площадей или количества техники недостаточно. Необходимо учитывать особенности почв, климатические риски и потребности выращиваемых культур.

Финансирование стало доступнее ещё до начала посевной

Одним из ключевых изменений в агропромышленном комплексе стало увеличение объёмов государственной финансовой поддержки.

Особенность сельскохозяйственного производства заключается в том, что основные расходы возникают задолго до получения доходов.

Подготовка к сезону начинается с закупки семян, минеральных удобрений, топлива, средств защиты растений и запасных частей. Хозяйствам также необходимо подготовить технику, организовать работу сотрудников и обеспечить проведение полевых работ.

Если финансирование поступает поздно, фермеры могут столкнуться с необходимостью сокращать расходы или переносить отдельные мероприятия. Это способно отрицательно сказаться на будущей урожайности.

В последние годы государство существенно увеличило объёмы льготного кредитования аграриев.

В 2024 году финансирование весенне-полевых и уборочных работ составило 421 млрд тенге. В 2025 году показатель вырос до 649,3 млрд тенге, а в 2026 году на эти цели предусмотрено 750 млрд тенге.

За три года объём финансирования увеличился почти в 1,8 раза.

Одновременно изменился сам подход к предоставлению средств. Вместо ожидания начала весенней посевной аграрии получили возможность привлекать финансирование заранее.

Приём заявок на проведение полевых работ 2026 года начался ещё в октябре 2025-го.

Для сельхозпроизводителей такой механизм имеет практическое значение. Раннее поступление средств позволяет заранее закупать необходимые ресурсы, планировать производственные расходы и готовить технику.

К концу сентября текущего года аграриям было выдано 664,4 млрд тенге. Финансированием охвачено более 8 млн гектаров сельскохозяйственных земель.

Средства предоставляются в рамках льготных программ под 5% годовых.

Дополнительные возможности открывает механизм государственного гарантирования кредитов. Он направлен на поддержку хозяйств, которым не хватает залогового обеспечения для привлечения необходимых средств.

В результате финансирование постепенно становится не только инструментом покрытия текущих расходов, но и важной частью планирования сельскохозяйственного производства.

Однако увеличение объёмов кредитования само по себе не гарантирует высокого урожая. Итог зависит от того, насколько эффективно фермеры используют предоставленные средства и соблюдают необходимые агротехнические требования.

В то же время наличие доступного финансирования создаёт условия, при которых сельхозпроизводители могут своевременно выполнять работы и уменьшать риски, связанные с нехваткой оборотных средств.

Обновление техники изменило темпы уборки

Для Казахстана, располагающего значительными сельскохозяйственными площадями, техническая оснащённость предприятий имеет особое значение.

Посевная и уборочная кампании должны проходить в определённые сроки. Любая задержка способна повлиять на качество зерна и привести к дополнительным расходам.

Особенно чувствительна к этому уборка урожая. Если зерно остаётся на полях слишком долго, повышается риск его повреждения из-за осадков, осыпания и ухудшения погодных условий.

На протяжении многих лет одной из проблем отечественного сельского хозяйства оставался высокий уровень износа техники.

Устаревшие тракторы и комбайны требуют регулярного ремонта, потребляют дополнительные ресурсы и не всегда обеспечивают необходимую производительность.

В последние годы ситуация начала меняться.

За 2023-2025 годы уровень износа сельскохозяйственной техники сократился с 85% до 65%. В 2026 году темпы обновления машинно-тракторного парка планируется довести до 8%.

В рамках программ льготного лизинга аграрии приобрели более 12,7 тысячи тракторов и 2 340 зерноуборочных комбайнов.

В нынешней уборочной кампании участвовали свыше 130 тысяч тракторов, 29 тысяч зерноуборочных комбайнов, 17 тысяч жаток и около 130 тысяч единиц другой сельскохозяйственной техники.

Увеличение технических возможностей хозяйств отразилось на организации работ.

К середине августа в основных зерносеющих регионах было убрано 2,6 млн гектаров зерновых культур. За аналогичный период предыдущего года показатель составлял 1,3 млн гектаров.

Фактически на этом этапе темпы уборки оказались вдвое выше.

Для аграрного сектора подобное ускорение означает возможность провести значительную часть работ в благоприятные погодные периоды.

Современная техника также позволяет более эффективно использовать трудовые ресурсы и сокращать продолжительность отдельных технологических операций.

Однако проблема технического переоснащения полностью не решена. Значительная часть сельхозмашин продолжает эксплуатироваться после длительного срока использования.

Дальнейшее обновление парка остаётся необходимым условием повышения производительности и снижения потерь при уборке.

Почему удобрения и качественные семена становятся важнее расширения посевов

Высокая урожайность зависит не только от количества обрабатываемых земель. Не меньшее значение имеет состояние почвы и обеспеченность растений необходимыми питательными веществами.

При интенсивном использовании сельскохозяйственных угодий запасы питательных элементов постепенно сокращаются. Если их не восполнять, почва теряет плодородие, а возможности получения высокого урожая уменьшаются.

Одним из инструментов решения этой проблемы становится увеличение применения минеральных удобрений.

За последние три года объёмы их внесения в Казахстане выросли почти втрое.

В 2025 году аграрии внесли около 1,8 млн тонн удобрений. В 2026 году при плане 2,3 млн тонн к концу октября было внесено 2,1 млн тонн.

Рост показателя свидетельствует о расширении использования агротехнологий, направленных на повышение плодородия почв и продуктивности растениеводства.

При этом важно учитывать, что эффективность удобрений зависит от правильного применения. Разные культуры нуждаются в определённом количестве питательных веществ, а состав почвы может существенно различаться даже в пределах одного района.

Не менее значимым направлением стало развитие семеноводства.

В 2026 году доля элитных семян достигла 12%.

Качественный семенной материал влияет на всхожесть, устойчивость растений к неблагоприятным условиям, сроки созревания и характеристики получаемой продукции.

Для Казахстана, где отдельные регионы регулярно сталкиваются с засухой, большое значение имеет использование сортов, адаптированных к местным климатическим условиям.

Современные технологии позволяют рассматривать сельскохозяйственное производство как последовательный процесс, в котором каждый этап влияет на конечный результат.

Правильная подготовка почвы создаёт условия для развития растений. Качественные семена обеспечивают необходимую основу для роста. Удобрения поддерживают питание культур, а своевременная защита растений помогает ограничивать потери от болезней и вредителей.

В совокупности это создаёт предпосылки для повышения урожайности без постоянного расширения посевных площадей.

Вместе с тем объёмы применения минеральных удобрений в Казахстане пока остаются ниже научно обоснованной потребности. Следовательно, у отрасли сохраняется значительный потенциал для дальнейшего повышения эффективности использования земель.

Казахстан постепенно сокращает зависимость от одной культуры

Ещё одним важным направлением преобразований стала диверсификация посевных площадей.

Традиционно сельское хозяйство Казахстана во многом ориентировано на выращивание пшеницы. Такая специализация обеспечивает стране заметные позиции на мировом зерновом рынке, однако одновременно создаёт зависимость от изменения цен и спроса на отдельную продукцию.

Если стоимость пшеницы снижается, хозяйства могут столкнуться с уменьшением доходов даже при высоком урожае.

Для повышения экономической устойчивости аграрного сектора проводится постепенное изменение структуры посевов.

В 2026 году площадь зерновых и зернобобовых культур составила 15,6 млн гектаров, сократившись примерно на 420 тысяч гектаров по сравнению с предыдущим годом.

Одновременно расширились площади под масличными культурами. Они увеличились примерно на 1,2 млн гектаров и достигли почти 5,2 млн гектаров.

Особенно заметный рост произошёл в производстве подсолнечника.

В нынешнем сезоне этой культурой было засеяно 2,2 млн гектаров, что на четверть больше прошлогоднего показателя.

За последние пять лет площади подсолнечника увеличились более чем вдвое.

Такая динамика отражает изменение экономических приоритетов сельхозпроизводителей. Масличные культуры востребованы не только на экспортных рынках, но и отечественными предприятиями, занимающимися производством растительных масел и кормовых компонентов.

Рост посевных площадей уже отразился на объёмах производства.

К 13 октября аграрии собрали 3,7 млн тонн масличных культур. Это в 2,5 раза превышало показатель соответствующего периода предыдущего года.

По предварительным оценкам, итоговый урожай маслосемян в 2026 году мог превысить 5 млн тонн.

Развитие этого направления имеет значение не только для растениеводства.

Увеличение производства масличных культур создаёт дополнительную сырьевую базу для перерабатывающих предприятий. Это позволяет расширять выпуск готовой продукции и формировать новые направления экспорта.

Диверсификация также способствует более рациональному использованию сельскохозяйственных земель. Чередование различных культур при соблюдении научно обоснованного севооборота может положительно влиять на состояние почвы и устойчивость производства.

Однако увеличение посевов масличных культур должно сопровождаться развитием соответствующей инфраструктуры. Если объёмы производства будут расти быстрее перерабатывающих мощностей, аграрии могут столкнуться с дополнительными трудностями при реализации продукции.

По этой причине дальнейшая диверсификация требует согласованного развития растениеводства, переработки, хранения и транспортировки.

Высокое качество зерна расширяет экспортные возможности

При оценке результатов уборочной кампании важен не только общий объём собранной продукции, но и её качество.

Для пшеницы большое значение имеют содержание клейковины, хлебопекарные свойства и соответствие установленным требованиям. Эти характеристики определяют возможности дальнейшей переработки зерна и его востребованность на различных рынках.

В 2026 году значительная часть собранной в Казахстане пшеницы продемонстрировала высокие показатели качества.

По предварительным итогам, около 72% мягкой пшеницы, поступившей на элеваторы, соответствует третьему классу.

В 48% исследованных проб содержание клейковины превышало 28%.

Особенно высокие показатели зафиксированы в Акмолинской области. Здесь доля пшеницы третьего класса достигла 90%, а категории Hi-Pro – 70%.

Качественное зерно имеет значение для мукомольной промышленности и экспортеров.

Пшеница с высокими продовольственными характеристиками может использоваться для производства муки и другой продукции, востребованной как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.

Однако конечная стоимость зерна зависит не только от качества. Существенную роль играют мировые цены, спрос покупателей, транспортные расходы и условия заключённых контрактов.

В связи с этим высокий урожай и хорошие качественные характеристики создают возможности для увеличения доходов, но не гарантируют их автоматического роста.

Для реализации экономического потенциала необходимо обеспечить эффективное хранение, переработку и сбыт продукции.

Урожай собран. Что происходит дальше?

После завершения уборочной кампании начинается не менее важный этап – хранение и реализация продукции.

Для зернового рынка Казахстана этот вопрос имеет особое значение, поскольку значительная часть урожая предназначена для последующего экспорта или переработки.

В стране общая ёмкость зернохранилищ составляет 30,5 млн тонн.

Из них 13,1 млн тонн приходится на лицензированные элеваторы, ещё 17,4 млн тонн – на собственные хранилища сельхозтоваропроизводителей.

В целом имеющиеся мощности позволяют размещать значительные объёмы зерна с учётом переходящих остатков предыдущих сезонов.

Однако достаточная вместимость зернохранилищ в масштабах страны не исключает отдельных трудностей на региональном уровне.

Для хозяйств важны расстояние до ближайшего элеватора, стоимость хранения, доступность транспорта и возможность своевременно отправить продукцию покупателю.

В условиях высокого урожая эти вопросы приобретают дополнительную актуальность.

Если большое количество зерна одновременно поступает на рынок, предложение может превышать текущий спрос. Это способно оказывать давление на закупочные цены.

Наличие собственных или доступных складских мощностей позволяет производителям гибче планировать сроки продажи продукции.

Кроме того, правильное хранение необходимо для сохранения качества зерна.

Нарушение температурного режима, повышенная влажность или недостаточная вентиляция могут привести к ухудшению характеристик продукции и дополнительным потерям.

Развитие системы хранения имеет непосредственное отношение к экономической эффективности сельского хозяйства.

Чем меньше потерь возникает после уборки, тем больше продукции может быть реализовано без дополнительных расходов.

Почему экспорт становится одним из главных показателей эффективности

Казахстан традиционно входит в число крупных поставщиков зерна на международные рынки.

Внутреннее производство позволяет обеспечивать потребности страны и направлять значительные объёмы продукции зарубежным покупателям.

За два предыдущих маркетинговых года экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте составил 15,5 млн и 16 млн тонн соответственно.

Эти результаты стали одними из наиболее высоких за годы независимости.

Положительная динамика сохранилась и в новом сельскохозяйственном сезоне.

С сентября по 19 октября 2026 года Казахстан экспортировал 1,657 млн тонн зерна, что на 9% больше соответствующего периода предыдущего года.

Основными направлениями поставок остаются страны Центральной Азии и другие внешние рынки, на которых востребована казахстанская продукция.

Однако объём собранного зерна и возможности его экспорта не всегда увеличиваются одинаковыми темпами.

Для своевременной реализации урожая необходима эффективная транспортная система.

Большое значение имеют обеспеченность железнодорожными вагонами, пропускная способность международных маршрутов, работа пограничных переходов и организация погрузки.

Высокие транспортные расходы способны снижать конкурентоспособность продукции, особенно при изменении мировых цен.

Для Казахстана с его значительными расстояниями между основными зерносеющими регионами и зарубежными рынками логистика остаётся одним из важнейших факторов.

При этом экспорт зерна формирует спрос на услуги транспортных компаний, элеваторов, перерабатывающих предприятий и других участников производственной цепочки.

Рост внешних поставок способен оказывать положительное влияние не только на сельское хозяйство, но и на смежные отрасли экономики.

Отдельное направление связано с развитием переработки.

Продажа готовой продукции позволяет создавать дополнительную стоимость внутри страны. Речь идёт о производстве муки, растительных масел, кормовых компонентов и других товаров.

Чем больше этапов переработки осуществляется на территории Казахстана, тем шире возможности для развития отечественных предприятий и создания рабочих мест.

В долгосрочной перспективе повышение доли переработанной продукции может стать одним из важных факторов экономической устойчивости агропромышленного комплекса.

Что высокий урожай означает для регионов

Сельское хозяйство остаётся одной из важнейших отраслей экономики многих регионов Казахстана.

Для северных и центральных областей зерновое производство имеет особое значение. Здесь сосредоточены крупные сельскохозяйственные предприятия, элеваторы, перерабатывающие мощности и значительная часть отраслевой инфраструктуры.

Высокий урожай влияет не только на результаты отдельных хозяйств.

Сельхозпроизводители приобретают топливо, удобрения, семена, запасные части и технику. Для перевозки продукции привлекаются транспортные предприятия, для хранения – элеваторы и складские комплексы.

В результате формируется дополнительный спрос на товары и услуги.

По итогам девяти месяцев 2026 года объём валовой продукции сельского хозяйства Казахстана достиг 7,3 трлн тенге.

Рост в сопоставимых ценах составил 5,8%.

В растениеводстве производство увеличилось на 7,6%, в животноводстве – на 3,5%.

Наиболее высокие темпы роста сельскохозяйственного производства отмечены в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Туркестанской и Павлодарской областях. Эти показатели свидетельствуют о значении аграрной отрасли для регионального экономического развития.

Вместе с тем высокий урожай не всегда означает пропорциональный рост прибыли сельскохозяйственных предприятий.

На финансовые результаты влияют расходы на производство, стоимость кредитов, цены реализации и затраты на транспортировку.

Для небольших хозяйств эти факторы могут иметь особенно большое значение, поскольку их возможности по хранению продукции и самостоятельному выходу на внешние рынки зачастую ограничены.

По этой причине дальнейшее развитие сельского хозяйства должно сопровождаться расширением экономических возможностей самих производителей.

Речь идёт о доступности финансирования, техническом переоснащении, развитии кооперации, создании перерабатывающих предприятий и совершенствовании логистики.

Комплексное развитие этих направлений способно увеличить экономическую отдачу от сельскохозяйственного производства и укрепить позиции регионов.

Какие задачи стоят перед сельским хозяйством

Результаты уборочной кампании 2026 года подтверждают значительный потенциал агропромышленного комплекса Казахстана.

Вместе с тем сохранение высоких показателей требует дальнейшей модернизации отрасли.

Одной из основных задач остаётся повышение урожайности. Для этого необходимо совершенствовать агротехнологии, расширять применение качественного семенного материала и обеспечивать хозяйства необходимыми ресурсами.

Не менее важным направлением становится рациональное использование воды.

На фоне климатических изменений и роста рисков засухи внедрение водосберегающих технологий приобретает особое значение.

Современные системы орошения, контроль влажности почвы и более точное планирование использования водных ресурсов способны повысить эффективность сельскохозяйственного производства.

Другая задача связана с дальнейшим обновлением техники. Несмотря на снижение общего уровня износа машинно-тракторного парка, потребность в современных сельхозмашинах остаётся значительной.

Особое внимание необходимо уделять доступности оборудования для небольших и средних хозяйств.

Одновременно требуется развитие перерабатывающей промышленности.

Высокие урожаи зерновых и масличных культур создают дополнительные возможности для выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью. Однако реализация этих возможностей зависит от инвестиций в новые производства, транспортную инфраструктуру и системы хранения.

Важным направлением остаётся и дальнейшая диверсификация посевных площадей.

Расширение выращивания масличных, кормовых и других культур позволяет снижать зависимость от отдельных товарных рынков и создавать более устойчивую структуру сельскохозяйственного производства.

При этом изменения должны учитывать особенности регионов, климатические условия и экономическую целесообразность выращивания каждой культуры.

Высокий урожай как результат системных изменений

За последние три года сельское хозяйство Казахстана продемонстрировало заметное изменение производственных возможностей.

После сложного сезона 2023 года страна получила высокие урожаи в 2024-м и 2025-м, а в 2026 году сохранила один из лучших результатов за последние 15 лет.

Такая динамика показывает, насколько важны своевременное финансирование, обновление техники и внедрение современных агротехнологий.

Проведённые изменения в системе поддержки сельхозтоваропроизводителей создали более благоприятные условия для подготовки и проведения полевых работ.

Увеличение применения удобрений и качественных семян способствует повышению производительности, а расширение выращивания масличных культур открывает дополнительные возможности для развития перерабатывающей промышленности.

Вместе с тем нынешний урожай нельзя рассматривать исключительно как результат отдельных государственных мер. На показатели сельского хозяйства продолжают влиять погодные условия, решения самих производителей, состояние земель и рыночная ситуация.

Для объективной оценки необходимо учитывать совокупность этих обстоятельств.

В рамках поручений Президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане продолжается модернизация агропромышленного комплекса, направленная на повышение производительности, развитие переработки и укрепление продовольственной безопасности.

Приоритет постепенно смещается от простого увеличения объёмов производства к повышению экономической эффективности всей отрасли.

Для страны важно не только выращивать больше зерна, но и обеспечивать его сохранность, перерабатывать продукцию, развивать экспортные направления и создавать условия для роста доходов сельхозтоваропроизводителей.

Урожай 2026 года показал, что Казахстан способен сохранять высокие объёмы производства даже в условиях климатических рисков. Главная задача следующего этапа – закрепить достигнутые результаты, повысить устойчивость сельского хозяйства и обеспечить максимальную экономическую отдачу от выращенной продукции.