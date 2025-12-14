14 цистерн с мазутом и дизельным топливом сошли с рельсов в Пензенской области
Обстоятельства происшествия выясняются.
Сегодня, 05:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 05:39Сегодня, 05:39
72Фото: Pixabay.com
В Пензенской области России произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом, в результате чего с рельсов сошли 14 железнодорожных цистерн с дизельным топливом и мазутом, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.
Как сообщили правоохранительные органы, инцидент произошёл во время маневровых работ на станции Чаис Куйбышевской железной дороги. По предварительным данным, пострадавших нет.
В Куйбышевской железной дороге уточнили, что авария может привести к задержкам пассажирских поездов. Для ликвидации последствий происшествия направлены три восстановительных поезда.
Площадь разлива мазута на станции Чаис составила около 750 кв. м. РЖД принимают меры для минимизации последствий ЧП.
Самое читаемое
- Международные отели Rixos и Pana появятся в Кызылорде
- 170 электронных сигарет изъяли полицейские в ходе рейда в Караганде
- Тысячи кур сбежали после аварии грузовика в немецком Кведлинбурге
- Иран арестовал Нобелевскую лауреатку, борца за права женщин Наргиз Мохаммади
- Трагедия в Карагандинской области: взрыв в кафе унес жизни двух человек