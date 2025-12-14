В Пензенской области России произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом, в результате чего с рельсов сошли 14 железнодорожных цистерн с дизельным топливом и мазутом, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили правоохранительные органы, инцидент произошёл во время маневровых работ на станции Чаис Куйбышевской железной дороги. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Куйбышевской железной дороге уточнили, что авария может привести к задержкам пассажирских поездов. Для ликвидации последствий происшествия направлены три восстановительных поезда.

Площадь разлива мазута на станции Чаис составила около 750 кв. м. РЖД принимают меры для минимизации последствий ЧП.