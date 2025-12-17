14 уголовных дел по фактам насилия в отношении медиков возбуждено в Казахстане
Все изменения законодательства доведены до территориальных подразделений и ведомственных учебных заведений.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С начала 2025 года в Казахстане возбуждено 14 уголовных дел по фактам преступлений в отношении медицинских работников. Об этом в кулуарах Мажилиса Парламента РК сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"На сегодня по медикам, скажу цифру, с начала года возбуждено 14 уголовных дел. По ним проводятся расследования", – сообщил Адилов.
Он напомнил, что законопроект об усилении ответственности за насилие в отношении медицинских работников был разработан депутатами Мажилиса при участии Министерства здравоохранения, а МВД принимало участие в его обсуждении в рамках рабочих групп.
"Разработчики – это депутаты Мажилиса, рабочий орган Мажилиса – Министерство здравоохранения. Мы также участвовали в рабочих группах и заседаниях парламента при рассмотрении этого законопроекта. Самое главное – Министерство внутренних дел представляет органы исполнительной власти", – отметил замглавы МВД.
По его словам, после принятия закона МВД будет обеспечивать его практическое исполнение.
"Депутаты принимают закон, мы его исполняем. Уже на сегодня проект закона направлен в территориальные подразделения органов внутренних дел, чтобы следователи и дознаватели на местах могли правильно и эффективно применять его после одобрения Сенатом и подписания Президентом", – сказал Адилов.
Он также обратил внимание на изменения в структуре новой статьи Уголовного кодекса, касающейся ответственности за насилие в отношении медиков.
"В первоначальной редакции угроза и применение насилия были в одной диспозиции. Сейчас нормы разграничены: применение насилия в отношении медицинских работников и водителей скорой помощи предусмотрено в третьей, четвёртой и пятой частях статьи 380-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан", – пояснил замминистра.
По словам Санжара Адилова, органы внутренних дел полностью готовы к правоприменению.
"Мы готовы к правоприменению. Все изменения законодательства доведены до территориальных подразделений и ведомственных учебных заведений. Даже курсанты, которые будут обучаться, уже получают эту информацию. Наша задача – исполнять законы", – заключил он.
Самое читаемое
- 44 млрд тенге вложит испанская компания в строительство завода в Кызылординской области
- Какие мероприятия пройдут в регионах в честь Дня Независимости
- Свыше 1,7 тысячи рабочих мест создадут в Туркестанской области благодаря новым производствам
- Казахстан намерен вернуть из Франции граждан, незаконно находящихся в стране
- Самый большой каток Казахстана открылся в Конаеве