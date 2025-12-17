С начала 2025 года в Казахстане возбуждено 14 уголовных дел по фактам преступлений в отношении медицинских работников. Об этом в кулуарах Мажилиса Парламента РК сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"На сегодня по медикам, скажу цифру, с начала года возбуждено 14 уголовных дел. По ним проводятся расследования", – сообщил Адилов.

Он напомнил, что законопроект об усилении ответственности за насилие в отношении медицинских работников был разработан депутатами Мажилиса при участии Министерства здравоохранения, а МВД принимало участие в его обсуждении в рамках рабочих групп.

"Разработчики – это депутаты Мажилиса, рабочий орган Мажилиса – Министерство здравоохранения. Мы также участвовали в рабочих группах и заседаниях парламента при рассмотрении этого законопроекта. Самое главное – Министерство внутренних дел представляет органы исполнительной власти", – отметил замглавы МВД.

По его словам, после принятия закона МВД будет обеспечивать его практическое исполнение.

"Депутаты принимают закон, мы его исполняем. Уже на сегодня проект закона направлен в территориальные подразделения органов внутренних дел, чтобы следователи и дознаватели на местах могли правильно и эффективно применять его после одобрения Сенатом и подписания Президентом", – сказал Адилов.

Он также обратил внимание на изменения в структуре новой статьи Уголовного кодекса, касающейся ответственности за насилие в отношении медиков.

"В первоначальной редакции угроза и применение насилия были в одной диспозиции. Сейчас нормы разграничены: применение насилия в отношении медицинских работников и водителей скорой помощи предусмотрено в третьей, четвёртой и пятой частях статьи 380-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан", – пояснил замминистра.

По словам Санжара Адилова, органы внутренних дел полностью готовы к правоприменению.