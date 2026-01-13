  • 13 Января, 20:02

14 января школьников Астаны переводят на дистанционное обучение

Сегодня, 18:51
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ архив Сегодня, 18:51
Сегодня, 18:51
155
Фото: BAQ.KZ архив

В связи с ухудшением погодных условий 14 января 2026 года учащиеся 0–9 классов первой смены в городе Астане переходят на дистанционный формат обучения, передает BAQ.kz со ссылкой на Управление образования столицы.

Об этом сообщили в Управлении образования города Астаны. Решение принято в целях обеспечения безопасности детей в условиях неблагоприятной погоды. Родителям и учащимся рекомендуется следить за официальными сообщениями школ и управлений образования.

Самое читаемое

Наверх