В связи с ухудшением погодных условий 14 января 2026 года учащиеся 0–9 классов первой смены в городе Астане переходят на дистанционный формат обучения, передает BAQ.kz со ссылкой на Управление образования столицы.

Об этом сообщили в Управлении образования города Астаны. Решение принято в целях обеспечения безопасности детей в условиях неблагоприятной погоды. Родителям и учащимся рекомендуется следить за официальными сообщениями школ и управлений образования.