Минтруда прокомментировало жалобы олимпийского чемпиона

"Я утром увидел это. Это компетенция Министерства туризма и спорта. К нам он не обращался по поводу выплаты зарплаты", - заявил вице-министр журналистам.

На уточняющий вопрос о том, может ли Минтруда вмешаться в ситуацию без официального обращения спортсмена, глава ведомства ответил, что не располагает информацией и не может предположить.

"Надо разбираться, надо понять, по какой причине зарплата не выплачивается. Точной информации нет. Я не могу сейчас предположить".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus)

Что произошло

Ранее Михаил Шайдоров в одном из отечественных подкастов заявил о проблемах с выплатами в спорте. По словам спортсмена, заработная плата в последнее время выплачивалась несвоевременно, а после периода побед финансовая поддержка была приостановлена.

Кроме того, фигурист сообщил, что с февраля текущего года произошли изменения и в вопросах медицинского обеспечения спортсменов.

После резонанса в соцсетях ситуацию прокомментировали в Дирекции по развитию спорта Министерства туризма и спорта Казахстана.

В ведомстве заявили, что заработная плата за январь и февраль 2026 года была выплачена спортсмену в полном объеме.

Также там пояснили, что сейчас готовится новый контракт в рамках олимпийского цикла. В документе планируется обновить условия финансирования и пересмотреть показатели эффективности спортсменов.

По данным дирекции, после утверждения нового соглашения выплаты будут возобновлены в полном объеме.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что государство выполнило все предусмотренные выплаты за олимпийские достижения Михаила Шайдорова, включая денежное вознаграждение, предоставление жилья и пожизненные ежемесячные выплаты.