В Алматы завершают строительство нового парка

В Алматы продолжается строительство нового общественного пространства Flow Park. Ход работ во время рабочего объезда проверил аким города Дархан Сатыбалды, передает BAQ.KZ.

Новый парк создают как современную зону для прогулок, активного отдыха и занятий спортом. Во время посещения подрядчики сообщили, что основные работы находятся на завершающем этапе и объект планируют открыть уже в ближайшее время.

Flow Park строится южнее проспекта Аль-Фараби и восточнее проспекта Дулати. Общая площадь нового пространства составляет 6,6 гектара.

На территории появятся прогулочные аллеи, спортивные площадки, памп-треки, скейт-зоны и места для отдыха горожан.

Особое внимание в проекте уделяют озеленению и созданию комфортной городской среды. Сейчас в парке ведутся масштабные работы по благоустройству: высаживаются зеленые насаждения, укладываются современные покрытия, обустраиваются пешеходные дорожки и пандусы.

Как отметили в акимате, проект предусматривает создание безбарьерной среды, чтобы парк был удобен для всех жителей города.