Казахстан завоевал четыре награды в первый день чемпионата Азии по видам борьбы
В Дананге (Вьетнам) стартовал юношеский чемпионат Азии по видам борьбы.
Сегодня 2026, 22:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 22:49Сегодня 2026, 22:49
173Фото: НОК РК
Как сообщили в НОК РК, в первый день турнира определились лучшие борцы греко-римского стиля в семи весовых категориях.
Команда Казахстана отметилась четырьмя наградами. Обладателем золотой медали в весовой категории до 51 килограмма стал Куанышбек Жанажол. "Серебро" стране принес Арыстан Темиргали (до 110 килограммов).
На третью ступень пьедестала поднялись Али Алмас (до 45 кг) и Датка Лесбек (до 48 кг).
Самое читаемое
- Квартира в ЖК Астаны загорелась из-за еды на плите
- Какая погода ожидается в Казахстане
- 99 тысяч пассажиров воспользовались ж/д маршрутами между Казахстаном и Россией
- Самолет Ан-2 потерпел крушение в Павлодарской области: есть погибший
- Россия вводит новую систему СПОТ: как это повлияет на казахстанский бизнес?