Казахстан завоевал четыре награды в первый день чемпионата Азии по видам борьбы

Как сообщили в НОК РК, в первый день турнира определились лучшие борцы греко-римского стиля в семи весовых категориях.

Команда Казахстана отметилась четырьмя наградами. Обладателем золотой медали в весовой категории до 51 килограмма стал Куанышбек Жанажол. "Серебро" стране принес Арыстан Темиргали (до 110 килограммов).

На третью ступень пьедестала поднялись Али Алмас (до 45 кг) и Датка Лесбек (до 48 кг).