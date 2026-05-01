Три страны получат экспериментальный препарат против хантавируса

Нидерланды, Испания и Франция получат первую партию экспериментального препарата Фавипиравир против хантавируса на фоне опасений возможного роста числа заражений.

Как сообщает Hart van Nederland, препарат разработан японской компанией Fujifilm Pharmaceuticals, однако окончательно не одобрен.

Тем не менее, Европейское фармацевтическое агентство сочло препарат достаточно безопасным для использования в рамках клинических испытаний, однако его эффективность против хантавируса пока окончательно не подтверждена.

В Еврокомиссии уточнили, что общий объем партии составит около 1,4 тыс. таблеток, которую компания передаст на бесплатной основе.

Напомним, что в апреле 2026 года на лайнере MV Hondius произошла вспышка хантавируса. На борту судна находились 147 человек - 88 пассажиров и 59 членов экипажа. Вспышка вируса Андес привела к гибели трех человек и заболеванию еще одного. После этого лайнер был помещен в изоляцию. В мае оно встало на якорь у Праи, однако Кабо-Верде не располагало ресурсами для полноценной эвакуации всех находившихся на борту. 18 мая судно прибыло в порт Роттердама. Остававшиеся на лайнере члены экипажа и работники RIVM в сопровождении медиков сошли на берег.